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''НАТО не відпустить'': озвучено прогноз щодо скандальних провокацій Угорщини

11.6тЧитати матеріал російською

Всі спроби Кремля дестабілізувати ситуацію в Угорщині і погіршити її відносини з сусідами, провокуючи територіальні скандали, ні до чого не приведуть.

Про це в ефірі ObozTV заявив експерт з міжнародних питань Валерій Кравченко. Він впевнений, що найбільші країни НАТО просто не відпустять Угорщину.

"Їх не можна відірвати від цього регіону. Вони є важливою складовою європейської смуги безпеки. Тому, звичайно, Росія намагається дестабілізувати і підірвати зсередини все це. Тому і заграє з Орбаном, з "Йоббіком", з націоналістами в цій країні", - уточнив Кравченко.

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Він також уточнив, що на настільки агресивну поведінку Будапешт штовхає і сторіччя підписання Тріанонського договору, через який Угорщина втратила значну частину своїх територій.

"Зараз вони їх збирають, зараз вони проводять дуже активну позицію і проти Румунії, і проти України і проти Сербії... Але в довгостроковій перспективі вони дуже залежні від НАТО в контексті безпеки", - підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Угорщина все ж таки пішла на поступки Україні через конфлікт на Закарпатті.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVросійська пропаганда
Особа
Валерій Кравченко
Місце
Угорщина
Об'єкти
УгорщинаРосіяНАТОконфлікт
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Рагули как всегда ищут врага за пределами страны, но всем насрать к примеру на ту же писаку Ницой, которая с маниакальной страстью впаривает свою мову поджигая и так разногласия и протестные настроения внутри страны.
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Ckif UA Serjio
Ckif UA Serjio
Poroshenko Petro, тьі реальніьй уебок! Ну где тут про мову??? Боярьі перебрал? Проспись дятел! )))
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Бор Тарас
Бор Тарас
Poroshenko Petro,мне вот интересно,уебан,с каких хуев тебя печалит какой язык в Украине? Лично мне глубоко покуй,на каком языке гутарят в лаптерейхе.
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