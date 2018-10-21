''НАТО не відпустить'': озвучено прогноз щодо скандальних провокацій Угорщини

Всі спроби Кремля дестабілізувати ситуацію в Угорщині і погіршити її відносини з сусідами, провокуючи територіальні скандали, ні до чого не приведуть.

Про це в ефірі ObozTV заявив експерт з міжнародних питань Валерій Кравченко. Він впевнений, що найбільші країни НАТО просто не відпустять Угорщину.

"Їх не можна відірвати від цього регіону. Вони є важливою складовою європейської смуги безпеки. Тому, звичайно, Росія намагається дестабілізувати і підірвати зсередини все це. Тому і заграє з Орбаном, з "Йоббіком", з націоналістами в цій країні", - уточнив Кравченко.

Він також уточнив, що на настільки агресивну поведінку Будапешт штовхає і сторіччя підписання Тріанонського договору, через який Угорщина втратила значну частину своїх територій.

"Зараз вони їх збирають, зараз вони проводять дуже активну позицію і проти Румунії, і проти України і проти Сербії... Але в довгостроковій перспективі вони дуже залежні від НАТО в контексті безпеки", - підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Угорщина все ж таки пішла на поступки Україні через конфлікт на Закарпатті.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.