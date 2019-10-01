Нідерланди звернулися до Росії через Цемаха: що відомо

Влада Нідерландів звернулася до Росії з проханням допомогти в пошуках фігуранта справи про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі Володимира Цемаха, якого Україна видала Кремлю в рамках обміну полоненими.

Про це розповів посол Нідерландів у Москві Роб Свартбол, передає "Интерфакс".

"Нещодавно відбувся обмін між Росією і Україною, і уряд Нідерландів зараз звернувся до російської прокуратури за допомогою, щоб знайти цю людину, поспілкуватися з нею і також зібрати можливу інформацію від неї", – поділився дипломат.

Нідерланди звернулися до Росії через Цемаха Цнзор.НЕТ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Цемах нібито повернувся додому на окуповану Росією частину Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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