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1 жовтня • оновлено в 22:03
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Нідерланди звернулися до Росії через Цемаха: що відомо

2.1т Читати матеріал російською

Влада Нідерландів звернулася до Росії з проханням допомогти в пошуках фігуранта справи про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі Володимира Цемаха, якого Україна видала Кремлю в рамках обміну полоненими.

Про це розповів посол Нідерландів у Москві Роб Свартбол, передає "Интерфакс".

"Нещодавно відбувся обмін між Росією і Україною, і уряд Нідерландів зараз звернувся до російської прокуратури за допомогою, щоб знайти цю людину, поспілкуватися з нею і також зібрати можливу інформацію від неї", – поділився дипломат.

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Нідерланди звернулися до Росії через Цемаха

Нідерланди звернулися до Росії через Цемаха

Цнзор.НЕТ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Цемах нібито повернувся додому на окуповану Росією частину Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
На Донбасі збитий Boeing-777 Обмін полоненими
Особа
Володимир Цемах
Місце
Нідерланди
Тег
Боїнг МН17
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Пхахахаххахахахахахахха
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