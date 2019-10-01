Нідерланди звернулися до Росії через Цемаха: що відомо

Влада Нідерландів звернулася до Росії з проханням допомогти в пошуках фігуранта справи про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі Володимира Цемаха, якого Україна видала Кремлю в рамках обміну полоненими.
Про це розповів посол Нідерландів у Москві Роб Свартбол, передає "Интерфакс".
"Нещодавно відбувся обмін між Росією і Україною, і уряд Нідерландів зараз звернувся до російської прокуратури за допомогою, щоб знайти цю людину, поспілкуватися з нею і також зібрати можливу інформацію від неї", – поділився дипломат.
Нідерланди звернулися до Росії через Цемаха
Цнзор.НЕТ
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Цемах нібито повернувся додому на окуповану Росією частину Донбасу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.
Доставлений у Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.
В мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", з якої збили лайнер.
3 вересня Київський апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.
У той же час слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.
5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.
Він став учасником обміну полоненими за формулою 35 на 35.
Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.
11 вересня дочка фігуранта справи про катастрофу МН17 опублікувала фото з ним, відзначивши, що вони їдуть додому.
Статус Цемаха в справі про катастрофу МН 17 змінили зі свідка на підозрюваного.
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