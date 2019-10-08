Нідерланди виступили проти України через МН17: парламент поставив крапку

У вівторок, 8 жовтня, парламент Нідерландів проголосував за додаткове розслідування ролі України в катастрофі рейсу МН17 у 2014 році на Донбасі.

Про це повідомив у Twitter депутат від Християнсько-демократичної партії, яка виступила з відповідною ініціативою, Кріс ван Дам.

"Пропозиція щодо подальшого розслідування того факту, чому не було закрито повітряний простір над Україною, щойно була схвалена одноголосно", – написав він.

Нідерланди розслідуватимуть роль України в катастрофі МН17

Відзначимо, раніше глава МЗС Нідерландів Стеф Блок висловив думку, що "законних підстав" для розслідування немає. За його словами, складність полягає в тому, що для цього буде потрібна "співпраця не тільки з боку України, але і з боку Росії".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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