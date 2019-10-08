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9 жовтня • оновлено в 05:17
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Нідерланди виступили проти України через МН17: парламент поставив крапку

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У вівторок, 8 жовтня, парламент Нідерландів проголосував за додаткове розслідування ролі України в катастрофі рейсу МН17 у 2014 році на Донбасі.

Про це повідомив у Twitter депутат від Християнсько-демократичної партії, яка виступила з відповідною ініціативою, Кріс ван Дам.

"Пропозиція щодо подальшого розслідування того факту, чому не було закрито повітряний простір над Україною, щойно була схвалена одноголосно", – написав він.

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Нідерланди розслідуватимуть роль України в катастрофі МН17

Нідерланди розслідуватимуть роль України в катастрофі МН17

Відзначимо, раніше глава МЗС Нідерландів Стеф Блок висловив думку, що "законних підстав" для розслідування немає. За його словами, складність полягає в тому, що для цього буде потрібна "співпраця не тільки з боку України, але і з боку Росії".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Нідерланди
Тег
Боїнг МН17
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Orlov Denis
Orlov Denis
Кроме родных погибших, это никого не интересует уже... Людство должно готовиться к полной индиферентности окружающих...
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Orlov Denis
Orlov Denis
Это как лягушка, которую варят заживо. Прикольно, только процесс варки долгий... так что Вам ква-ква
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ivanov sergej
ivanov sergej
Orlov Denis, только им вот не повезло.не дождались.сегодня ордло будет принимать у них капитуляцию.
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К. Алла
К. Алла
Я помню, когда этот злосчастный самолет сбили, то буквально сразу в сети украинцы начали обвинять россиян, а россияне украинцев. Хотя на тот момент ничего не было известно о происшествии, он мог вообще упасть из-за неполадок, но это же никого не остановило) Это так и по сей день осталось, кажется правда никому в сущности и не нужна. Но что интересно, я тогда же полезла почитать, что об этом пишут рядовые голландцы. Просто нашла их крупные газеты и через переводчик почитала комменты к новости. Так вот, они вообще никого не обвиняли, просто констатировали, что самолет пролетал над военными действиями. Никаких проклятий, никаких истерик. Хотя вроде жертвами были они, но накал страстей с нашим не шел ни в какое сравнение.
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свет воин
свет воин
К. Алла, первым, как известно выступил Петя Порошенко, не имея чёткой информации. Вот это правда. Отсюда и надо было вести расследование и т.д.
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!!! ОБозе з мой!!!
!!! ОБозе з мой!!!
Ну почему это сразу "выступили против Украины"? Ведь расследование о том, "почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной". А мы все знаем, что во всем, что происходит не только в/на Украине, но так же и над Украиной, виноват Путин. Так что смело пишите - выступили против Путина.
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