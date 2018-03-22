"Нічого не змінилося!" В ЄС дорікнули Україні через НАПК

Національне агентство по запобіганню корупції не використовує рекомендації, які були надані для поліпшення процесу перевірки електронних декларацій.

Про це заявив лідер групи підтримки України з питань юстиції та внутрішніх справ Європейської комісії Франк Поль в Брюсселі в ході круглого столу, передає УНІАН.

"Коли два фахівці приїхали в Україну подивитися на весь процес в цілому, від А до Я, як працює перевірка електронних декларацій, вони повернулися з доповіддю, в якій говориться про те, що є багато проблем. Було надано 19 рекомендацій, що має бути зроблено негайно, щоб виправити ситуацію. Вони були передані НАПК, але до сих пір, наскільки мені відомо, значна частина цих рекомендацій не була використана, і нічого не сталося. Це - факт. Я не даю оцінку, я просто про це говорю", - підкреслив він.

Поль нагадав, що саме НАПК має "прерогативу і мандат" в питанні перевірки електронних декларацій. За його словами, для цього застосовується аналітична програма.

Як повідомляв "Обозреватель", журналісти з'ясували, що зарплата глави Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак у лютому 2018 становила 128,6 тисяч гривень.