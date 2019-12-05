"Незручно вийшло": стало відомо про грандіозний провал шпигунів Росії у Франції

У французських Альпах знайшли базу російських шпигунів, які виявилися співробітниками елітного підрозділу ГРУ.

Про це повідомила газета Le Monde. Даний підрозділ ГРУ займається вбивствами на замовлення, саботажем і управлінням так званими "мертвими поштовими скриньками", які використовуються таємними агентами і їх підручними для обміну інформацією.

Як стало відомо журналістам, один з цих шпигунів, можливо, був причетний до замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки в березні 2018 року. Як стало відомо, у Франції агенти працюють з 2014 року. Вони зупинялися в городках Шамоні і Евіані.

"Як незручно вийшло. Центр підготовки жовтих жилетів накрили прямо у Франції. Після зашквара і скандалу РФ в Німеччині – це вже другий маяк для ВВХ з приводу того, що РФ стане ізгоєм або нью північній Кореєю. Найцікавіше те, що 2 провали ГРУ відбулися прямо перед Нормандією", – прокоментував подію блогер фашиків Донецький.

Стало відомо про грандіозний провал шпигунів Росії у Франції Forbes

Як повідомляв OBOZREVATEL, Німеччина висилає з країни двох співробітників посольства Росії, яких підозрює в роботі на російську розвідку.

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