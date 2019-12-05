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5 грудня • оновлено в 11:35
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"Незручно вийшло": стало відомо про грандіозний провал шпигунів Росії у Франції

3.4т
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У французських Альпах знайшли базу російських шпигунів, які виявилися співробітниками елітного підрозділу ГРУ.

Про це повідомила газета Le Monde. Даний підрозділ ГРУ займається вбивствами на замовлення, саботажем і управлінням так званими "мертвими поштовими скриньками", які використовуються таємними агентами і їх підручними для обміну інформацією.

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Як стало відомо журналістам, один з цих шпигунів, можливо, був причетний до замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки в березні 2018 року. Як стало відомо, у Франції агенти працюють з 2014 року. Вони зупинялися в городках Шамоні і Евіані.

"Як незручно вийшло. Центр підготовки жовтих жилетів накрили прямо у Франції. Після зашквара і скандалу РФ в Німеччині – це вже другий маяк для ВВХ з приводу того, що РФ стане ізгоєм або нью північній Кореєю. Найцікавіше те, що 2 провали ГРУ відбулися прямо перед Нормандією", – прокоментував подію блогер фашиків Донецький.

Стало відомо про грандіозний провал шпигунів Росії у Франції

Стало відомо про грандіозний провал шпигунів Росії у Франції

Forbes

Як повідомляв OBOZREVATEL, Німеччина висилає з країни двох співробітників посольства Росії, яких підозрює в роботі на російську розвідку.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Франція
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Нож Всвину
Нож Всвину
При этом издание уточняет, что конфисковать оружие или другие улики западным спецслужбам не удалось.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Только Макрону не говорите. Не расстраивайте парня. Пусть продолжает вылизывать друга ВолодЬю .
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
да весь Монблан в наших схронах...трепещи Эуропа,ну и мазепинцы могут легонько дриснуть в шаровары.
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