Nexta опублікувала імена тисячі співробітників МВС Білорусі, які били протестувальників

Опозиційний телеграм-канал Nexta в Білорусі опублікував дані 1003 співробітників МВС країни, причетних до затримань і побиття протестувальників.

Автори каналу зазначили, що попереджали про такий свій крок іще тиждень тому, однак карателі зупинилися.

"Перед вами перша 1000 співробітників МВС з бази, яка є у нас завдяки кібер-партизанам. У разі продовження затримань ми продовжимо масову публікацію даних", – йдеться у повідомленні.

Nexta підготувала гугл-таблицю, в якій вказано імена співробітників, їх дні народження, місця служби та звання. Однак, невідомо, наскільки ця інформація достовірна.

"Паралельно ми просимо у підписників допомоги в розвитку бази. Якщо вам відомі факти про злочини конкретних людей зі списку, а також їх особиста інформація (адреси, телефони, номери авто, звички, коханки / коханці) – пишіть у бот @militsiya_s_narodom_bot", – закликали автори.

"Ніхто не залишиться анонімним навіть під балаклавою", – попередили в Nexta.

Відомості про співробітників МВС були опубліковані після того, як 19 вересня в Мінську затримали понад 300 учасниць жіночого маршу.

Окремий "привіт" опозиційний Telegram-канал передав убивцям з "Алмаза".

"Вбивство Тарайковского, стрілянина в журналістів. Прострелені руки, ноги, голови. Інвалідність мирних білорусів. Думали, ми це просто так залишимо?" – відзначили в повідомленні, опублікувавши дані 7 офіцерів.

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