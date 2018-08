Невдалий жарт: у США чиновники осоромилися з портретом Путіна

У США радницю законодавця-демократа американського штату Колорадо Кейті Марч покарали з те, що вона допомогла членам організації ProgressNow виставити портрет глави РФ Володимира Путіна у будівлі законодавчих зборів регіону.

Інцидент трапився ще в липні, але тільки зараз з'ясувалися всі деталі. На тому місці мало бути зображення президента США Дональда Трампа, передає AP.

Ініціатори нібито намагалися пожартувати над представникам Республіканської партії штату, а також привернути увагу громадськості до зв'язку американського лідера з Росією.

How a House speaker 's aide helped smuggle the Putin portrait into the Colorado Capitol https://t.co/QbsVd1k7ci pic.twitter.com/Pmo3QyGJqg