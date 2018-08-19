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ПолітикаЕкономіка

Невдалий жарт: у США чиновники осоромилися з портретом Путіна

8.7тЧитати новину російською

У США радницю законодавця-демократа американського штату Колорадо Кейті Марч покарали з те, що вона допомогла членам організації ProgressNow виставити портрет глави РФ Володимира Путіна у будівлі законодавчих зборів регіону.

Інцидент трапився ще в липні, але тільки зараз з'ясувалися всі деталі. На тому місці мало бути зображення президента США Дональда Трампа, передає AP.

Ініціатори нібито намагалися пожартувати над представникам Республіканської партії штату, а також привернути увагу громадськості до зв'язку американського лідера з Росією.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін побував на весіллі глави МЗС Австрії. При цьому він, як завжди, запізнився на церемонію.

Особа
Володимир Путін
Місце
США
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