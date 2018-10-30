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''Нещадна помста!'' У мережі з'явилася реакція на НП із путінським авіаносцем

6.7тЧитати матеріал російською

Аварія на судноремонтному заводі в Росії, у якій був пошкоджений авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов", викликала бурхливу реакцію у мережі.

Користувачі зазначають, що це — помста за агресію в Україні. Зокрема, таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook.

"У Росії люблять шукати і "знаходити" українських диверсантів. Однак справжній шкідник із Миколаєва багато років діє у них під носом. Він нещадно мститься за збиті російськими військовими літаки на Донбасі (не тільки за МН17). На його рахунку вже два Су-33 і один Міг-29", — іронізує він.

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Аварія з "Адміралом Кузнєцовим", це, на його думку, — помста за захоплені українські кораблі в Криму. "Кузя, не зупиняйся, ми в тебе віримо", — пожартував Цимбалюк.

"Втопити побудований шведами плавучий док! Це треба вміти..." — сміються користувачі в коментарях під постом.

''Нещадна помста!'' У мережі з'явилася реакція на НП із путінським авіаносцем
''Нещадна помста!'' У мережі з'явилася реакція на НП із путінським авіаносцем

У свою чергу журналіст Денис Казанський проводить паралель з терористичними республіками на Донбасі.

''Нещадна помста!'' У мережі з'явилася реакція на НП із путінським авіаносцем

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії, на 82-му судноремонтному заводі в Мурманську, затонув один із найбільших у світі плавучих доків ПД-50, у якому ремонтували авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов". Останній також був пошкоджений.

Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Росія
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Планков Илья
Планков Илья
Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://xx.org.ua/nefedov
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
А как беспощадно и чертовски эффективно мстит мокшанам украинский Крым!
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