''Нещадна помста!'' У мережі з'явилася реакція на НП із путінським авіаносцем

Аварія на судноремонтному заводі в Росії, у якій був пошкоджений авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов", викликала бурхливу реакцію у мережі.

Користувачі зазначають, що це — помста за агресію в Україні. Зокрема, таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook.

"У Росії люблять шукати і "знаходити" українських диверсантів. Однак справжній шкідник із Миколаєва багато років діє у них під носом. Він нещадно мститься за збиті російськими військовими літаки на Донбасі (не тільки за МН17). На його рахунку вже два Су-33 і один Міг-29", — іронізує він.

Аварія з "Адміралом Кузнєцовим", це, на його думку, — помста за захоплені українські кораблі в Криму. "Кузя, не зупиняйся, ми в тебе віримо", — пожартував Цимбалюк.

"Втопити побудований шведами плавучий док! Це треба вміти..." — сміються користувачі в коментарях під постом.

У свою чергу журналіст Денис Казанський проводить паралель з терористичними республіками на Донбасі.

Читаю новости - в Мурманске затонул плавучий док, получил повреждения авианосец. Причиной аварии стали скачки напряжения.



Оказывается, в Мурманске перебои с электричеством. Читаю местные сайты - там регулярно исчезает свет. Как в ЛНР прямо. Только войны нет. pic.twitter.com/g0SQdMprtV — Денис Казанський (@den_kazansky) 30 октября 2018 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії, на 82-му судноремонтному заводі в Мурманську, затонув один із найбільших у світі плавучих доків ПД-50, у якому ремонтували авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов". Останній також був пошкоджений.