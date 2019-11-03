"Неприйнятно": Канада слідом за США різко відшила Росію

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що Росію повертати до складу G8 "неприйнятно", поки вона не поверне анексований Крим.

Глава МЗС уточнила, що Канаді й українській громаді слід прямо говорити про це, передає видання "Укрінформ".

"Росію було виключено з G8 саме через вторгнення і анексію Криму. Дії мають мати чіткі наслідки. Було б абсолютно неправильно і неприйнятно повернути Росію до цього об'єднання, поки Крим залишається окупованим і аннексованим Росією", – сказала Фріланд.

Христя Фріланд liga

Крім цього, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив проти повернення РФ в G8, засудивши анексію українського півострова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп може запросити главу Росії Володимира Путіна на наступний саміт G7 як окремого гостя, а незабаром повернути Москву до "Великої вісімки".

Але, тим не менш, США виступили проти повернення Росії в формат G7, оскільки країна не виконала висунуті умови.

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