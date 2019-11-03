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3 листопада • оновлено в 07:33
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"Неприйнятно": Канада слідом за США різко відшила Росію

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Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що Росію повертати до складу G8 "неприйнятно", поки вона не поверне анексований Крим.

Глава МЗС уточнила, що Канаді й українській громаді слід прямо говорити про це, передає видання "Укрінформ".

"Росію було виключено з G8 саме через вторгнення і анексію Криму. Дії мають мати чіткі наслідки. Було б абсолютно неправильно і неприйнятно повернути Росію до цього об'єднання, поки Крим залишається окупованим і аннексованим Росією", – сказала Фріланд.

Христя Фріланд

Христя Фріланд

liga

Крім цього, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив проти повернення РФ в G8, засудивши анексію українського півострова.

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"Вагатись не будемо!" Канада готова "вдарити" по Путіну: заява

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп може запросити главу Росії Володимира Путіна на наступний саміт G7 як окремого гостя, а незабаром повернути Москву до "Великої вісімки".

Але, тим не менш, США виступили проти повернення Росії в формат G7, оскільки країна не виконала висунуті умови.

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Місце
Канада
Тег
політика
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Они реально такие тупые, если думают, что Россия отдаст Крым ради G8?)))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера. Причиной такого отношения к бывшей советской республике стали подозрения в сотрудничестве Киева с Демократической партией и, в частности с Хиллари Клинтон, во время предвыборной гонки в 2016 году против Трампа, который на тот момент был кандидатом в президенты. "Он просто ненавидел Украину", — заявил источник газеты. Отмечается, что в мае на одной из встреч с сотрудниками Белого дома президент США не соглашался с их предложением об оказании поддержки новым властям этой страны, утверждая, что Киев "пытался его уничтожить". Также опрошенные изданием чиновники выразили мнение, что неприязнь Трампа к Украине, вероятно, необратима.
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