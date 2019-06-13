"Неприємне, імперське обличчя!" У Європі жорстко "відшили" Путіна

Між Польщею і Росією неможливі дружні відносини, оскільки історично склалося, що РФ завжди намагається захопити польські землі.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає прес-служба Білого дому США.

Під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом польський лідер зазначив, що в останні роки Москва знову показує своє "неприємне, імперське обличчя" і його країна не хоче бути частиною російської сфери впливу.

Однак Дуда наголосив, що "дуже хотів би бачити Росію другом", оскільки ця країна — "великий сусід" Польщі.

"І я радий, що сьогодні ми можемо сміливо говорити, зокрема у зв'язку з військовою присутністю США і НАТО у Польщі, що ми дійсно, найперше з політичної точки зору, є частиною Заходу", — додав Дуда.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти Польщі і США Анджей Дуда та Дональд Трамп підписали декларацію про збільшення присутності американських Збройних сил у Польщі.

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