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"Неприємне, імперське обличчя!" У Європі жорстко "відшили" Путіна

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Між Польщею і Росією неможливі дружні відносини, оскільки історично склалося, що РФ завжди намагається захопити польські землі.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає прес-служба Білого дому США.

Під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом польський лідер зазначив, що в останні роки Москва знову показує своє "неприємне, імперське обличчя" і його країна не хоче бути частиною російської сфери впливу.

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Однак Дуда наголосив, що "дуже хотів би бачити Росію другом", оскільки ця країна — "великий сусід" Польщі.

"І я радий, що сьогодні ми можемо сміливо говорити, зокрема у зв'язку з військовою присутністю США і НАТО у Польщі, що ми дійсно, найперше з політичної точки зору, є частиною Заходу", — додав Дуда.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти Польщі і США Анджей Дуда та Дональд Трамп підписали декларацію про збільшення присутності американських Збройних сил у Польщі.

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Особи
Анджей ДудаВолодимир Путін
Місце
Польща
Тег
Росія
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Какое счастье для Польши, что между ней и Россией есть Украина
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ефимов владимир
ефимов владимир
В среду, 12 июня 2019, президент Польши Анджей Дуда (партия Pis) заявил, что очень хочет дружбы Польши с Россией. Такое заявление он сделал во время совместной с президентом США пресс-конференции перед Белым домом в Вашингтоне. Журналистка задала ему вопрос: "Видите ли вы Россию союзником или оппонентом?" "Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши, потому что это наш великий сосед, который намного больше Польши с большим (чем у Польши - Прим.Ред.) потенциалом во всех отношениях", - отметил он.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
"исторически сложилось, что РФ всегда пытается захватить польские земли..." Плохо, когда президент идиот. Учите матчасть, д*билы!! Обоз, вам бы то же не мешало. Может перестанете всякую чушь печатать.
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