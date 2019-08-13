"Немає морального права": новообраний глава Литви різко відвернувся від Путіна

Новообраний президент Литви Гітанас Науседа заявив, що вважає вкрай малоймовірними контакти з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це він сказав в інтерв'ю литовському каналу LRT, передає "Європейська правда". Політик додав, що не має на це морального права.

"Про що нам зараз говорити з паном президентом Росії Володимиром Путіним? Поки у нас така ситуація в Україні, поки у нас триває ескалація напруженості в усьому регіоні, у мене просто немає підстав вимовляти дипломатичні, приємні слівця, а головне – у мене немає на це морального права", – сказав Науседа.

Гітанас Науседа Колаж

За його словами, навіть Європейський союз розколотий через ставлення до Росії. Литва, яка межує з РФ, усвідомлює реальну небезпеку Кремля.

"Сьогодні немає місця ні для жартів, ні для обміну дипломатичними слівцями", – зазначив президент.

Однак, за словами лідера Литви, не слід провокувати конфлікти і кидатися грізними словами на адресу одне одного.

"Ми спілкуємося як лідери цивілізованих держав, і перш за все, щоб говорити про щось конкретно, повинен бути об'єкт розмови", – додав Науседа.

Як писав OBOZREVATEL, економіст та викладач університету Гітанас Науседа переміг у другому турі виборів президента Литви 26 травня.

На першій прес-конференції після результатів екзит-полів він заявив, що буде підтримувати подальші дружні відносини з Україною.

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