Неймовірно! У Китаї 6-річна дівчинка дивом вижила після падіння з 26 поверху. Відео

У Китаї 6-річна дівчинка дивом вижила, випавши з вікна 26 поверху.

Від смерті дитину врятував скляний навіс над парковкою, на який вона приземлилася. Про це повідомляє Daily Mail. (Щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Відразу після падіння дівчинка самостійно встала і пішла з місця події. Очевидці доправили її в лікарню, де у дитини діагностували перелом руки.

Як з'ясувалося, дівчинку залишили саму вдома під час денного сну. Коли маленька китаянка прокинулася і не виявила батьків, вона захотіла вийти на вулицю і випадково випала з вікна.

