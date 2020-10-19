Так, друзі - сьогодні буде цікавий пост про вчорашні події в Мінську. Вчора тут відбувся черговий недільний марш, названий Партизанським - по-перше, тому що він проходив на Партизанському проспекті, а по-друге - тому що все білоруси це партизани, які добиралися на марш партизанськими стежками через перекриті вулиці міста.

Незважаючи на погрози і залякування влади, вчорашній марш був неймовірно масовим - незважаючи на жерсть і водомети на минулому марші, в цей раз людей вийшло дуже багато - колона розтягнулася на кілька кілометрів проспекту. Те, що потрапило в кадр на заголовному фото - це вже фактично хвіст колони, голова якої пройшла під мостом кілька хвилин тому. І ще море людей йшло по тротуарах (не були в кадр), пише популярний білоруський блогер Максим Мирович в Facebook.

Отже, в сьогоднішньому пості - розповідь про вчорашній Партизанському марші в Мінську, а також питання.

02. Стартова точка вчорашнього Партизанського маршу була призначена на початку Партизанського проспекту - куди приблизно о 14 годині почали стікатися маси людей. Десь о 14:30 рух на проспекті повністю зупинилася - сюди прийшла велика колона під прапорами з центру міста.

03. Далі все відбувалося за принципом снігової кулі - невелика колона на початку Партизанського проспекту з декількох тисяч чоловік раптом обростала все прибувають з бічних вулиць величезними масами народу - і вже приблизно до середини Партизанського проспекту в колоні йшли десятки тисяч людей.

04. Учасники протесту під національними білоруськими прапорами:

05. Музичний супровід маршу:

06. По шляху проходження колони волонтери безкоштовно наливали гарячий чай всім бажаючим. Звідки беруться такі волонтери? У різних дворових / районних чатах в Телеграма люди обговорюють, хто і чим може бути корисним для протестів - потім скидаються грошима і реалізують ті чи інші ініціативи. Хтось шиє прапори, хтось підвозить гарячий чай, хтось домовляється з водіями, що ті будуть допомагати розвозити протестуючих після маршу - і так далі.

07. Колона йде по Партизанському проспекті. З дворів і бічних вулиць постійно виходять люди - спершу вони якийсь час стоять невеликою групою під прапорами і махають проходять протестуючих - а потім теж вливаються в загальну колону.

08. Частина людей йде по тротуару - і потім багато теж спускаються вниз і вливаються в загальну основну колону протестувальників:

08. Зупинка колони біля універмагу "Білорусь". Вчора був цікавий випадок - після того, як основна колона протестуючих пройшла, силовики з бусів намагалися підтискати хвіст колони - але замість того, щоб розбігтися - люди розвернулися і пішли на них, після чого силовики занурилися назад в намиста і поїхали.

09. Вид з моста на рік, що минає за обрій хвіст колони - по іншу сторону моста залишилася голова колони, чи не більша за кількістю народу. Ті, хто стояв на мосту, відбивав по бляшаному покриттю ритм гасла "Живе Білорусь" (раз-два, раз-два-три).

10. Після вчорашнього маршу було затримано близько 200 осіб - але в цілому такий жерсті, як в минулий раз не було - водомети і інша спецтехніка не задіяні. Силовики напали тільки на голову колони під самий кінець маршу - почавши кидати світлошумові гранати і намагаючись розганяти людей в районі станції метро Автозаводська.

11. Люди йдуть з Партизанського маршу як і годиться - партизанськими стежками:

Такі справи.

Як відомо, 25 жовтня, рівно через тиждень після вчорашнього маршу (наступної неділі), підходить термін виставленого Світланою Тіхановском Народного ультиматуму, який складається з трьох вимог (озвучених учасниками протесту з самого початку протестів в серпні) - Лукашенко повинен оголосити про відхід, повинна бути призначена дата нових виборів, все політв'язні повинні бути звільнені.

Як ви думаєте, білоруська модель протесту спрацює? І що взагалі думаєте про поточну ситуацію?

Напишіть в коментарях, цікаво.

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