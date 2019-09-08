"Негайно!" США висунули Путіну різкий ультиматум через Україну

США закликали Росію негайно звільнити всіх українських полонених, зокрема представників кримськотатарського народу.

У заяві Держдепу зазначено, що Сполучені Штати вітають обмін полоненими 7 вересня, але хочуть бачити ознаки "більш активного діалогу між РФ і Україною".

"Президент Зеленський чітко заявив про свою прихильність досягти дипломатичного вирішення конфлікту, підбурюваного Росією на сході України. Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського і закликаємо Росію виконати всі свої зобов'язання, взяті нею в рамках Мінських домовленостей.

Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх інших українців, враховуючи представників кримськотатарської громади, які все ще залишаються несправедливо ув'язненими", — заявили в США.

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США закликали РФ повернути Україні всіх полонених

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

США, Європа, інші країни і міжнародні організації вкрай позитивно відреагували на обмін полоненими між Україною і РФ за схемою 35 на 35, припустивши, що це перший крок до миру.

8 вересня Путін обговорив обмін полоненими з президентом Франції. Сторони погодилися на проведення переговорів у "нормандському форматі" найближчим часом, а глава РФ висловив свою мету щодо Донбасу.

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