"Небезпечні" результати виборів у Європарламент: скільки набрали "друзі Путіна"

На виборах у Європейський парламент більше всіх втратили європейські народники і соціалісти, а більше всіх додали – радикальні анти-європейські сили (євроскептики).

Відповідні результати були оголошені пізно увечері неділі, 26 травня. Так, група європейських народників втратила 39 мандатів і в новому парламенті буде представлена тільки 178 депутатами. Втрати понесли і соціалісти – із 187 депутатів група зменшилася до 152, втративши 35 мандатів, передає "Інтерфакс-Україна".

У той же час, серйозно додала група лібералів (40 мандатів), яка участю представників руху Ренесанс президента Франції Еммануеля Макрона буде перетворена в нову, центристську групу і налічуватиме 108 осіб. Додали і зелені: із 51 мандата група збільшилася до 67 (плюс 16).

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Вибори до Європарламенту "Слово і Діло"

При цьому більше 100 мандатів дісталися євроскептикам. Так, група Європа для свободи спільно з італійським рухом 5 зірок і брекзітеров із 45 отримає 53 місць.

Група Європа за нації і свободи спільно з партією міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвини, який активно виступає за скасування санкцій проти Росії, із 37 місць отримала 55.

Нагадаємо, на виборах в Європарламент праворадикальні Альтернатива для Німеччини і Австрійська партія свободи, набрали менше голосів, ніж на останніх національних виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 23 по 26 травня в Європейському Союзі пройшли вибори до Європарламенту. У 28 країнах мільйони жителів ЄС обирали понад 700 депутатів, які і будуть багато в чому визначати політику континенту на найближчі 5 років.

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