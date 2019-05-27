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"Небезпечні" результати виборів у Європарламент: скільки набрали "друзі Путіна"

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На виборах у Європейський парламент більше всіх втратили європейські народники і соціалісти, а більше всіх додали – радикальні анти-європейські сили (євроскептики).

Відповідні результати були оголошені пізно увечері неділі, 26 травня. Так, група європейських народників втратила 39 мандатів і в новому парламенті буде представлена тільки 178 депутатами. Втрати понесли і соціалісти – із 187 депутатів група зменшилася до 152, втративши 35 мандатів, передає "Інтерфакс-Україна".

У той же час, серйозно додала група лібералів (40 мандатів), яка участю представників руху Ренесанс президента Франції Еммануеля Макрона буде перетворена в нову, центристську групу і налічуватиме 108 осіб. Додали і зелені: із 51 мандата група збільшилася до 67 (плюс 16).

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При цьому більше 100 мандатів дісталися євроскептикам. Так, група Європа для свободи спільно з італійським рухом 5 зірок і брекзітеров із 45 отримає 53 місць.

Група Європа за нації і свободи спільно з партією міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвини, який активно виступає за скасування санкцій проти Росії, із 37 місць отримала 55.

"Небезпечні" результати виборів у ЄП: скільки набрали "друзі Путіна"

Нагадаємо, на виборах в Європарламент праворадикальні Альтернатива для Німеччини і Австрійська партія свободи, набрали менше голосів, ніж на останніх національних виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 23 по 26 травня в Європейському Союзі пройшли вибори до Європарламенту. У 28 країнах мільйони жителів ЄС обирали понад 700 депутатів, які і будуть багато в чому визначати політику континенту на найближчі 5 років.

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Особи
Володимир ПутінМаттео Сальвіні
Теги
ЄвропарламентЄвропейський Союз
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
У свидомых появилась ещё одна головная боль. К Путину и клятым кацапам прибавились европейские друзья Путина. И эти друзья, как и агенты Путина, везде и повсюду.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Carpenter Oleg, да кто бы сомневался,неонацисты и людоеды всего мира в друзьях у путена.
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Луцький Руслан, А что поможет вам?
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Лебедева Анастасия
Лебедева Анастасия
Спаcибо тeм, ктo пoкaзал мнe caйт http://difimas.com/8sw8119 Прocтo пройдя пpocтoй опpoс пoлyчилa почти пoлyгoдовyю зapплату)) Пользyйтеcь, пoкa eсть возможнoсть=)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сейчас Европа начнёт обрубать халявщиков. Проебалты нервно грызут ногти в ожидании полного трындеца!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Пигин Макс, влажные грёзы репоедов.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Пигин Макс, Да уж...шпротам ныне не позавидуешь...Сосали сосали...а теперь могут соску поприжать
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