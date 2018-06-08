"Не засоромимося вдарити": одіозний декан МДУ заявив про таємну погрозу Путіна Україні

Декан Вищої школи телебачення МДУ Віталій Третьяков заявив, що під час прямої лінії президента Росії Володимира Путіна він побачив в його словах посил, що натякає на можливий удар по Україні в разі її подальшого зміцнення позицій на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, пропагандист зазначив, що впевнений в тому, що Путін нібито особисто передав відповідне таємне попередження президенту України Петру Порошенку. Свої припущення Третьяков озвучив в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"Найсильніший, звичайно, посил був поданий українському керівництву щодо того, що якщо пробуєте (загострити ситуацію. - Ред.), то це буде дуже серйозна проблема, удар по українській державності. Я думаю, що це не тільки публічно прозвучало. Я думаю, що відповідна таємна нота або таємний дзвінок, шифровка була послана Порошенку, що не потрібно навіть намагатися в цей час щось робити. Не думайте, що ми засоромимося завдати удару у відповідь", - самовпевнено висловився Третьяков, нахвалюючи главу країни-агресора перед російською публікою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше декан МДУ заявив, що більшість населення України є росіянами, а інші - "недороблені українці", яких він із сумнівом відносить до окремої нації.