УкрEngРус
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

"Не засоромимося вдарити": одіозний декан МДУ заявив про таємну погрозу Путіна Україні

1.8тЧитати новину російською

Декан Вищої школи телебачення МДУ Віталій Третьяков заявив, що під час прямої лінії президента Росії Володимира Путіна він побачив в його словах посил, що натякає на можливий удар по Україні в разі її подальшого зміцнення позицій на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, пропагандист зазначив, що впевнений в тому, що Путін нібито особисто передав відповідне таємне попередження президенту України Петру Порошенку. Свої припущення Третьяков озвучив в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"Найсильніший, звичайно, посил був поданий українському керівництву щодо того, що якщо пробуєте (загострити ситуацію. - Ред.), то це буде дуже серйозна проблема, удар по українській державності. Я думаю, що це не тільки публічно прозвучало. Я думаю, що відповідна таємна нота або таємний дзвінок, шифровка була послана Порошенку, що не потрібно навіть намагатися в цей час щось робити. Не думайте, що ми засоромимося завдати удару у відповідь", - самовпевнено висловився Третьяков, нахвалюючи главу країни-агресора перед російською публікою.

Новини
"Гірше російської": декан МДУ потрапив у скандал із українською мовою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше декан МДУ заявив, що більшість населення України є росіянами, а інші - "недороблені українці", яких він із сумнівом відносить до окремої нації.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "Обозреватель".

Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Віталій Третьяков
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
4
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги