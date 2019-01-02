''Не виконуйте сценарії Росії'': CNN потрапило у скандал через Крим, в Україні відреагували

Посольство України у Вашингтоні закликало телерадіокомпанію зі США CNN ретельніше ставиться до своєї роботи і не підігрувати Росії.
Так українське відомство відреагувало на неправдиву інформацію, яка з'явилася в ефірі каналу.
"Ми сподіваємося, що наші друзі із CNN будуть краще перевіряти факти. Сімферополь — українське місто на півострові Крим, окупованому Росією. Не виконуйте російські сценарії", — йдеться у повідомленні.
We hope that our friends from @CNN will do better fact checking and content choice. Simferopol is a Ukrainian city in Crimean peninsula occupied by Russia. Do not follow Russia's playbook. #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/UuBSQp87BA- UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 2 січня 2019 р
Нагадаємо, що CNN потрапила у скандал, назвавши у своєму новорічному матеріалі окупований український Крим частиною Росії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський чемпіон світу Данило Дубов публічно визнав Путіна окупантом і заявив, що Крим — це Україна.
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