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''Не виконуйте сценарії Росії'': CNN потрапило у скандал через Крим, в Україні відреагували

6.3тЧитати матеріал російською

Посольство України у Вашингтоні закликало телерадіокомпанію зі США CNN ретельніше ставиться до своєї роботи і не підігрувати Росії.

Так українське відомство відреагувало на неправдиву інформацію, яка з'явилася в ефірі каналу.

"Ми сподіваємося, що наші друзі із CNN будуть краще перевіряти факти. Сімферополь — українське місто на півострові Крим, окупованому Росією. Не виконуйте російські сценарії", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що CNN потрапила у скандал, назвавши у своєму новорічному матеріалі окупований український Крим частиною Росії.

''Не виконуйте сценарії Росії'': CNN потрапило у скандал через Крим, в Україні відреагували

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський чемпіон світу Данило Дубов публічно визнав Путіна окупантом і заявив, що Крим — це Україна.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
США
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Крым это Россия пора хахлам это понять
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
зрада) срочно скакать)
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de lik
de lik
Нерабы думают, что у них есть друзья Замомните, у тупорылых кастрюль друзей не бывает
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