''Не виконуйте сценарії Росії'': CNN потрапило у скандал через Крим, в Україні відреагували

Посольство України у Вашингтоні закликало телерадіокомпанію зі США CNN ретельніше ставиться до своєї роботи і не підігрувати Росії.

Так українське відомство відреагувало на неправдиву інформацію, яка з'явилася в ефірі каналу.

"Ми сподіваємося, що наші друзі із CNN будуть краще перевіряти факти. Сімферополь — українське місто на півострові Крим, окупованому Росією. Не виконуйте російські сценарії", — йдеться у повідомленні.

We hope that our friends from @CNN will do better fact checking and content choice. Simferopol is a Ukrainian city in Crimean peninsula occupied by Russia. Do not follow Russia's playbook. #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/UuBSQp87BA