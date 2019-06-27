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"Не ваша справа!" Трамп націлився на "хорошу розмову" з Путіним

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Президент США Дональд Трамп вранці 27 червня прилетів до Осаки (Японія), де проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, заплановану в рамках саміту G20.

Він підтвердив плани провести особисту бесіду з російським президентом. Напередодні в мережі було опубліковано відео, на якому американський президент відмовився відповідати на питання журналістки CNN, чи попросить він Путіна не втручатися в американські президентські вибори 2020 року.

"У мене з ним буде дуже хороша розмова. А що я йому скажу – не ваша справа", – підкреслив Трамп.

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Володимир Путін і Дональд Трамп

Володимир Путін і Дональд Трамп

Нагадаємо, раніше у Путіна оголосили, що під час зустрічі з лідером США обговорять питання стратегічної стабільності і регіональні конфлікти у світі. Також піднімуть теми про Україну, Сирію, Афганістан та Венесуелу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство закордонних справ Японії спростувало інформацію про можливий візит президента України Володимира Зеленського в Осаку, де на цьому тижні пройде саміт G20.

Пізніше прес-секретар Зеленського Юлія Мендель повідомила, що президент не планував відвідування саміту G20, який запланований на 28-29 червня.

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Тема
Зустріч Путіна і Трампа
Особи
Володимир ПутінДональд Трамп
Місце
США
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Трамп уже карась...его мнение Путину маловажно...Кстати..у Путина очередь там на встречи...Человек 10 попросили ауиденции..А где ваш шут???Кто кроме шпрот и поляков его терпит????Животные вы всем уже обрыгли))
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