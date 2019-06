"Не ваша справа!" Трамп націлився на "хорошу розмову" з Путіним

Президент США Дональд Трамп вранці 27 червня прилетів до Осаки (Японія), де проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, заплановану в рамках саміту G20.

Він підтвердив плани провести особисту бесіду з російським президентом. Напередодні в мережі було опубліковано відео, на якому американський президент відмовився відповідати на питання журналістки CNN, чи попросить він Путіна не втручатися в американські президентські вибори 2020 року.

"У мене з ним буде дуже хороша розмова. А що я йому скажу – не ваша справа", – підкреслив Трамп.

Нагадаємо, раніше у Путіна оголосили, що під час зустрічі з лідером США обговорять питання стратегічної стабільності і регіональні конфлікти у світі. Також піднімуть теми про Україну, Сирію, Афганістан та Венесуелу.

Trump tells a reporter that what he says to Putin during their upcoming meeting "is none of your business." pic.twitter.com/OOWjP4yk5J