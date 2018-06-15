Не Україна: стало відомо, що хоче Трамп від Росії

Проблеми України не є пріоритетом для президента США Дональда Трампа, тому що він зацікавлений у вирішенні питань своєї держави.

Таку думку висловив "Апострофу" російський опозиціонер Костянтин Боровий, пояснивши, що основною метою для глави Білого дому є роззброєння, зокрема, домовленості з РФ.

"Він вирішує проблему збереження домовленостей з Росією з приводу, наприклад, ракет середньої і малої дальності - є кілька договорів, термін дії яких добігає кінця або які зараз не дуже дотримуються", - зазначив Боровий.

За його словами, проблеми незалежності і цілісність України є першочерговими тільки для українців.

"Вважати, що Трамп, Туск, Меркель чи Макрон вирішуватимуть проблеми України замість неї - це якась мила ідіотська омана. Це було б можливо, якби Україна була повноцінним учасником західної спільноти. Трамп не вирішує проблему звільнення України - мається на увазі радикальне рішення. Тому що зрозуміло, що політично американці підтримують всі зусилля європейців у цьому сенсі. Трамп не вирішує проблеми України: збереження демократії в Україні та її незалежності, боротьба з корупцією - це справа не Трампа, а громадян Україн і української влади", - додав політик.

Боровий також заявив, що президент США розглядає варіанти умиротворення ситуації різними способами.

"Напевно, для більшості громадян України питання Криму - найболючіше, тому що є питанням незалежності держави. Для мене він теж хворобливий, тому що означає продовження імперської політики Кремля. А для Трампа це переговорні позиції. Він вирішує інші проблеми", - підкреслив опозиціонер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп під час вечері в рамках саміту G7 в Канаді заявив, що анексований Крим є російським, так як всі, хто живе на півострові, говорять по-російськи, що викликало неоднозначну реакцію в світовому співтоваристві.

У свою чергу, глава МЗС України Павло Клімкін пояснив, що ці слова було вирвано з контексту, і глава Білого дому не те мав на увазі.