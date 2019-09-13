"Не УкрАїна, а УкраЇна": Цимбалюк зганьбив Захарову через російську мову

Журналіст Роман Цимбалюк публічно зганьбив спікера МЗС Росії Марію Захарову і дорікнув їй неграмотністю.

Так, під час брифінгу скандальна дипломатка традиційно неправильно вжила наголос у слові "український", сказавши "укрАїнський". Фрагмент її виступу Цимбалюк показав у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Українець не стримався і зробив Захаровій зауваження з цього приводу, зазначивши, що вона не дотримується елементарних правил російської мови.

"В українських. Російською не УкрАїна, а УкраЇна, відповідно, наголос треба ставити так само", – пояснив він спікеру МЗС РФ.

Роман Цимбалюк і Марія Захарова

Ремарка Цимбалюка розлютила Захарову, і вона накинулася на нього із зустрічними звинуваченнями про нібито утиски російської мови в Україні.

"А ви вже російську ввели як офіційну мову? Ось коли ви введете російську мову як офіційну, робочу мову, коли у вас почнуть діяти інститути російської мови, ось тоді ви будете вчити росіян російської мови! А поки працюйте над тим, щоб забезпечити людей, які говорять і думають російською мовою, можливістю говорити і думати на території України нею відповідно до зобов'язань вашої держави!" – їдко огризнулася спікер МЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк і Захарова влаштували публічну суперечку на брифінгу і в мережі. Приводом стало питання від українця про те, чи молилася вона колись за героїв "Новоросії".

Також Цимбалюк вступив у гостру дискусію із Захаровою через обміняного головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

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