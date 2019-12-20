"Не розбіглися, як Росія з Україною!" Лукашенко публічно підіграв Путіну

Президент Білорусі Олександр Лукашенко погодився зі словами глави Росії Володимира Путіна про те, що з моменту підписання договору про Союзну державу вони не виконали багато його пунктів.

Водночас обидва лідери зазначили і наявність "великих успіхів у союзному будівництві". Про це вони розмовляли під час зустрічі у форматі "один на один" у Санкт-Петербурзі 20 грудня, повідомляють "РИА Новости".

"Зовсім нещодавно ми відзначили 20-річчя підписання Союзного договору. Хочу одразу зауважити, що багато чого не зроблено в рамках цього договору, але все-таки і результати роботи теж значні", – заявив Путін.

Лукашенко і Путін informator.press

"Так, з розвалом Радянського Союзу ми ні в економіці, ні в політиці, ні в соціальній сфері далеко один від одного не пішли. Але це теж велике досягнення цього договору про Союзну державу", – відповів на це білоруський лідер.

Водночас він підкреслив, що навіть якщо Білорусь не змогла реалізувати деякі з пунктів, це не привело до погіршення або розриву відносин між двома державами.

"Ми не розбіглися, як це є з іншими республіками пострадянського простору – не тільки з Прибалтикою або Україною. Це теж досягнення, що нами зроблено за останні роки. Але ви правильно сказали: є над чим працювати", – підіграв Лукашенко своєму російському колезі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

7 грудня Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели 5-годинні переговори в Сочі й розійшлися, не зробивши ніяких заяв перед журналістами.

Після невдалої спроби домовитися з главою Білорусі Олександром Лукашенком в Сочі, глава РФ Володимир Путін знову вирішив провести з ним особисту бесіду.

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