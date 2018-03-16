Не Росія: у Китаї почали кампанію з перейменування Білорусі

У Китаї розпочалася кампанія зі зміни назви білоруської держави на китайській мові.

Про це написав у Twitter посол Білорусі в Китаї Кирило Рудий, який і став ініціатором перейменування з "Біла Росія" або "Білорусія" на офіційний варіант - Білорусь.

Як повідомляє TUT.BY, Рудий розповів, що про перейменування вже повідомили китайську сторону.

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"Бєларусь - не Біла Росія". У Китаї розпочалася кампанія зі зміни найменування білоруської держави на китайській мові з "Біла Росія" або "Білорусія" на "Білорусь" (16.03.2018, Пекін). pic.twitter.com/kP5MjiAO7x - Кирило Рудий (@kvrudy) 16 березня 2018 р

Як пояснив посол, сьогодні для жителів Китаю білоруси - вихідці з країни під назвою "白俄罗斯" - "Біла Росія" або "Білорусія", де 白 bái - прикметник, що позначає "білий", 俄 é - прикметник, одним зі значень якого є "російський", а поєднання 罗斯 luósī традиційно використовується як "Русь".

"На практиці ця некоректна назва країни на китайській мові проявляється у нерозумінні більшістю китайців, про яку державу йдеться. Напевно всім білорусам, які коли-небудь вчилися або працювали в Китаї, доводилося пояснювати, що ми не частина Росії, не один із російських регіонів і немає такої країни під назвою "黑 俄罗斯" - "Чорна Росія", - пояснив Рудий.

Посол наголошує, що в офіційних документах ООН і Конституції Республіки Білорусь закріплено назву "Республіка Білорусь" або "Білорусь".

"З лінгвістичної і смисловий точок зору найбільш правильним перекладом назви нашої країни є" 白 罗斯 "без ієрогліфа "俄", що на китайській мові буде звучати як "Білорусь", а не "Білорусія" і позбавить ймовірного ототожнення білоруської держави з Російською Федерацією. Посольство Республіки Білорусь у КНР звертається до всіх китаємовних друзів відтепер використовувати правильну назву нашої країни "白 罗斯". Давайте говорити і писати правильно!" - закликав Рудий.

Зазначається, що кампанія, запущена послом, може стати початком загальносвітової і Білорусь стане Білоруссю на всіх мовах.

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Як відомо офіційна назва Білорусі була зафіксована ще в 1991 році окремим законом: Республіка Білорусь або Білорусь (в скорочених або складових назвах). Назва також зафіксована в Конституції країни. З того часу колишній термін - Білорусія - зник навіть з традиційних назв (наприклад, газета "Радянська Білорусія" була перейменована в "СБ. Білорусь сьогодні").

Але в російській мові за кордоном однаковості досі немає. Наприклад, більшість українських ЗМІ використовують офіційний варіант. А в російських ситуація зворотна. Як аргумент представники медіа посилаються на норми російської мови. Серед російських філологів єдиної думки немає.

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