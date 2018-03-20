Не президентські вибори: названо час "Ч" для Путіна

Наступні вибори в Державну Думу РФ в 2021 році та їхні результати мають значно більший вплив на формування політики Кремля в майбутньому, ніж чергова перемога Володимира Путіна на президентських виборах.

Про це в ефірі ObozTV заявила експерт-міжнародник Юлія Осмоловська.

"Найближчим часом мають відбутися вибори до Держдуми. Цей момент може бути показовим з точки зору того, наскільки можуть змінитися конфігурації партій. Я тут не говорю, що опозиція може раптово набрати значний відсоток, щоб мати можливість грати проти чинної влади. Я говорю про те, що оточення Путіна не однорідне", - підкреслила експерт.

За її словами, перемога одного з угруповань в оточенні Путіна і визначить політику Кремля.

"Є всім відома група ліберального нахилу, яка схильна до меншого регулювання в економіці і є група більш націоналістичного толку. Хто з цих двох таборів здобуде суттєву перемогу, той, можливо, і буде впливати на рішення, які буде формувати команда Путіна", - зазначила вона.

При цьому вона визнала неминучість змін у політичному керівництві країни вже після президентських виборів.

"Кажуть, що Медведєв може отримати політичну посаду, але без реальної можливості впливати на прийняття рішень. І буде суттєва ротація в команді, і, швидше за все, це буде загравання з ліберальним крилом, і ми побачимо багато молодих обличь в новій команді Путіна", - резюмувала Осмоловська.

Як писав "Обозреватель", 18 березня в Росії відбулися вибори президента. Згідно з останніми даними ЦВК, Володимир Путін набрав 76,66% голосів, на другому місці Павло Грудінін (11,8%), на третьому місці Володимир Жириновський (5,66%).