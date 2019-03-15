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"Не зрозумів різниці!" МЗС Білорусі накинувся на російського посла через захоплення республіки

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МЗС Білорусі прокоментував інтерв'ю посла Росії у Мінську Михайла Бабича, в якому він заявляв, що Москва не пропонувала Білорусі увійти до складу РФ.

"За короткий час роботи в Білорусі він (Михайло Бабич. — Ред.) просто не зрозумів різниці між федеральним округом і незалежною державою. Думаю, найближчим часом нашим партнерам будуть надані детальні відповіді на заяви пана посла", — зазначив офіційний представник МЗС Анатолій Глаз, передає Белсат.

Також він вказав на те, що відносини між Білоруссю і Росією глибші і всеосяжніші, ніж підтасований набір цифр, за який хапається посол.

"Не зрозумів різниці!" МЗС Білорусі накинувся на російського посла через захоплення республіки

світ 24

"Це його право визначати для себе планку, яка перетворює його на рахівника або перспективного бухгалтера", — зауважив Анатолій Глаз.

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Також він порекомендував послу більше часу присвятити тому, щоби зрозуміти специфіку Білорусі, познайомитися з її історією і виявити трохи поваги.

На думку представника МЗС, такий підхід дасть набагато більший результат, ніж нехарактерна для російської дипшколи роль публічного дипломата.

Раніше OBOZREVATEL з'ясовував ситуацію з можливою анексією Білорусі Росією:

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Білорусь
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