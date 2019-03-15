"Не зрозумів різниці!" МЗС Білорусі накинувся на російського посла через захоплення республіки

МЗС Білорусі прокоментував інтерв'ю посла Росії у Мінську Михайла Бабича, в якому він заявляв, що Москва не пропонувала Білорусі увійти до складу РФ.

"За короткий час роботи в Білорусі він (Михайло Бабич. — Ред.) просто не зрозумів різниці між федеральним округом і незалежною державою. Думаю, найближчим часом нашим партнерам будуть надані детальні відповіді на заяви пана посла", — зазначив офіційний представник МЗС Анатолій Глаз, передає Белсат.

Також він вказав на те, що відносини між Білоруссю і Росією глибші і всеосяжніші, ніж підтасований набір цифр, за який хапається посол.

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"Це його право визначати для себе планку, яка перетворює його на рахівника або перспективного бухгалтера", — зауважив Анатолій Глаз.

Також він порекомендував послу більше часу присвятити тому, щоби зрозуміти специфіку Білорусі, познайомитися з її історією і виявити трохи поваги.

На думку представника МЗС, такий підхід дасть набагато більший результат, ніж нехарактерна для російської дипшколи роль публічного дипломата.

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