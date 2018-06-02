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Не наша робота: НАТО відмовило Ізраїлю в захисті від Ірану

1.9тЧитати новину російською

Північноатлантичний альянс не буде підтримувати Ізраїль в його можливій ​​війні з Іраном.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг в інтерв'ю Der Spiegel, передає "РИА Новости".

Він нагадав, що Ізраїль не є членом НАТО і Альянс не може дати повних гарантій безпеки. Крім того, організація не втручається в конфлікт на Близькому Сході.

"Це не наша робота", - підкреслив Столтенберг.

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За його словами, в НАТО існують розбіжності в питанні ядерної угоди з Іраном. Однак всі члени стурбовані ядерною програмою Ірану і підтримкою Тегераном терористичних груп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, операція по захопленню повного архіву секретного ядерного проекту "Амад" (Amad) Ірану стала для ізраїльської розвідки безпрецедентною. Мосад зумів роздобути 100 тис. документів вагою в півтонни.

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Тема
Конфлікт Ірану і Саудівської Аравії
Особа
Йенс Столтенберг
Місце
Ізраїль
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