Не наша робота: НАТО відмовило Ізраїлю в захисті від Ірану

Північноатлантичний альянс не буде підтримувати Ізраїль в його можливій ​​війні з Іраном.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг в інтерв'ю Der Spiegel, передає "РИА Новости".

Він нагадав, що Ізраїль не є членом НАТО і Альянс не може дати повних гарантій безпеки. Крім того, організація не втручається в конфлікт на Близькому Сході.

"Це не наша робота", - підкреслив Столтенберг.

За його словами, в НАТО існують розбіжності в питанні ядерної угоди з Іраном. Однак всі члени стурбовані ядерною програмою Ірану і підтримкою Тегераном терористичних груп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, операція по захопленню повного архіву секретного ядерного проекту "Амад" (Amad) Ірану стала для ізраїльської розвідки безпрецедентною. Мосад зумів роздобути 100 тис. документів вагою в півтонни.