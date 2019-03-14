"Не можуть знайти священиків!" Соловйов відзначився диким фейком про ПЦУ

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов озвучив безглузду брехню про те, що в Україні нібито спостерігається гострий дефіцит священиків для автокефальної Православної церкви України.

Більш того, рупор злочинного путінського режиму заявив, що її храми нібито пустують без парафіян. Безглуздим фейком Соловйов вирішив поділитися в ефірі своєї програми на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Корумпували константинопольського антихриста (Вселенського Патріарха Варфоломія. — Ред.), пообіцявши йому нерухомість! Мало цього, дійшли до того, що не можуть знайти священнослужителів навіть в те, що поцупили! Ганьбище! Священнослужителів, сказали, будемо навчати в живому режимі. Це як? Ну як, у них освіти немає, але кого-небудь знайдемо — будуть служити. Захопили будівлі, а там ні пастви немає, ні священиків! Ви не знаєте нічого, що у вас відбувається в Україні. Запитайте у нас — ми розповімо" , — уїдливо висловився неадекватний пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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