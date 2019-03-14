"Не можуть знайти священиків!" Соловйов відзначився диким фейком про ПЦУ

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов озвучив безглузду брехню про те, що в Україні нібито спостерігається гострий дефіцит священиків для автокефальної Православної церкви України.
Більш того, рупор злочинного путінського режиму заявив, що її храми нібито пустують без парафіян. Безглуздим фейком Соловйов вирішив поділитися в ефірі своєї програми на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Володимир Соловйов
Скріншот відео
"Корумпували константинопольського антихриста (Вселенського Патріарха Варфоломія. — Ред.), пообіцявши йому нерухомість! Мало цього, дійшли до того, що не можуть знайти священнослужителів навіть в те, що поцупили! Ганьбище! Священнослужителів, сказали, будемо навчати в живому режимі. Це як? Ну як, у них освіти немає, але кого-небудь знайдемо — будуть служити. Захопили будівлі, а там ні пастви немає, ні священиків! Ви не знаєте нічого, що у вас відбувається в Україні. Запитайте у нас — ми розповімо" , — уїдливо висловився неадекватний пропагандист.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
6 січня Томос вручили на Божественній літургії. Також в мережі опублікували переклад тексту документу.
7 січня митрополит Єпіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор.
8 січня Томос відвезли назад у Стамбул для підписання його 11 членами Синоду Вселенського Патріархату. Це було пов'язано з тим, що документ ПЦУ отримала за три дні до засідання ієрархів в Константинополі (вони збираються 9 числа щомісяця).
9 січня всі члени Синоду Вселенського Патріархату в Стамбулі підписали Томос про автокефалію Православної церкви України.
3 лютого в ПЦУ відбулася інтронізація (урочисте зведення на престол) митрополита Єпіфанія.
Станом на 1 березня майже 400 парафій РПЦ в Україні вирішили перейти до Православної церкви України.
У Львові парафіяни храму Стрітення Господнього проголосували за перехід з Української греко-католицької церкви в Православну церкву України.
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