"Не можу їх повернути!" Канадець зворушив історією про рідних, які загинули в катастрофі літака МАУ

Житель Онтаріо (Канада) Хамед Есмаіліон зворушив мережу історією про своїх 9-річну доньку та люблячу дружину, які загинули в катастрофі збитого іранськими ракетами українського Boeing 737 у Тегерані 8 січня.

За його словами, разом із дружиною Парісою Егбаліан вони працювали дантистами, і тоді родина поверталася з відпустки в Ірані. Але з певних причин чоловік не полетів тим злощасним рейсом, повідомляє Classic FM.

"Між нами трьома так багато романтики, яка залишиться зі мною, допоки я не помру", – вже після трагедії підписав він у соцмережах їхнє спільне фото.

Також Есмаіліон опублікував відео, як його покійна донька Реєра грає на піаніно під час концерту в Канаді, розповівши, що йому доводилося змушувати дівчинку займатися щодня.

"Реєро, тобі потрібно зіграти 30 хвилин!" – просив я. "Ні, тату, 25-ть", – відповідала вона, тому що знала, що 9-річні повинні практикуватися саме по 25 хвилин", – сумуючи за такими моментами, згадує батько.

Тепер, зізнається Хамед, спогади про це для нього стали болісними. Після трагедії він зателефонував до школи, в якій навчалася донька, і пояснив, чому її не буде в класі.

"Я зазвичай попереджаю, коли вона не прийде. Цього разу сказав їм, що Реєра буде відсутня вічно", – згадує канадець.

За словами Есмаіліона, у його родини було дуже гарне життя. Разом із дружиною вони володіли стоматологічною клінікою в провінційному містечку Аврора. Дружину він назвав "чудовою жінкою", яка до всього іншого була обдарованою спортсменкою, любила грати у футбол і спілкувалася трьома мовами – англійською, французькою та фарсі (перська).

"Вона була неймовірною... Кращою від усіх. І зразком для наслідування для нашої донечки", – зазначив чоловік.

Трагедію ж, яка забрала життя 176-ти людей і скалічила долі ще безлічі – їхніх рідних і близьких, як і інші постраждалі, він вважає несправедливістю.

"Це були звичайні люди зі звичайними бажаннями, звичайними надіями. Нечесно, що так трапилося. Я не можу їх повернути..." – сумує канадець, який втратив найдорожчих йому людей.

The father of 9-year-old Reera Esmaeilion, one of the victims of flight # PS752 published this video of his late daughter playing the piano in Canada. Hamed also lost his dentist wife, Dr. Parisa Eghbalian, in the #Iran plane shoot down that killed 176. pic.twitter.com/S12Ku4n5ED