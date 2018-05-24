"Не можемо його зупинити": у Великобританії визнали безсилля перед Путіним

Західний світ виявився абсолютно нездатним протистояти агресивній політиці президента Росії Володимира Путіна.

Про це в ефірі програми "Західний погляд" на ObozTV заявив британський політик Роджер Казале, коментуючи нещодавнє отруєння Сергія Скрипаля.

"Ми не можемо його зупинити, дозволяючи йому робити те, що він хоче. Те, про що нам варто подумати, це яким чином ми можемо мінімізувати ризики для окремих особистостей. Ми повинні залишатися спокійними, єдиними і готовими реагувати, і розробляти необхідну стратегію, посилити санкції, якщо треба буде. Адже це дуже небезпечна особа, яка може вийти з-під контролю", - вважає він.

При цьому колишній депутат британського парламенту сумнівається, що спецслужби РФ знову спробують ліквідувати Скрипаля.

"Я не можу точно сказати, все можливо. Але думаю, що це не дуже ймовірно і навряд чи Росія знову це зробить. Але я вважаю, що наміри РФ, м'яко кажучи, не дуже добрі і, можливо, це станеться вдруге. Я був би дуже здивований, якби вони це зробили вдруге. Можливо, вони зможуть організувати інші провокації такого характеру і продовжувати нас дивувати, і дивитися, якою буде реакція спільноти. Ось чому вони сфокусуються на інших місцях і людях", - зазначив Казале.

Крім того, британський політик висловив сумніви щодо швидкого розслідування цієї справи.

"Ми маємо бути щасливі, що йому стало краще. На мою думку, ми не повинні спостерігати за ситуацією, коли агенти іноземних держав здійснюватимуть подібні напади. Ми не можемо сподіватися, що справа рухатиметься швидко. Зараз треба рухатися за фактами і доказами, які приведуть нас до результату. Якщо розслідування матиме свої наслідки, то реакція буде відповідною. Але треба зачекати завершення розслідування", - підсумував він.

Нагадаємо, про те, що дочка шпигуна Юлія Скрипаль вийшла з коми після отруєння і заговорила, стало відомо 29 березня.

У четвер, 5 квітня, в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" оприлюднили нібито запис розмови Юлії з двоюрідною сестрою Вікторією.

У той же день британська поліція опублікувала першу заяву Юлії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні на початку березня. Отруту могли нанести на дверну ручку.

Пізніше стало відомо, що Скрипаль вже не перебуває у критичному стані.