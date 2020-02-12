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12 лютого • оновлено в 10:22
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Не Білорусь: США назвали нову ціль Путіна

14.2т
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Росія взяла нову ціль для того, щоб забезпечити розкол у Європі. Цього разу Кремль має намір перешкодити інтеграції Балкан із Заходом.

Таку думку висловив спецпредставник США у справах Західних Балкан Метью Палмер, передає "Голос Америки". Він додав, що РФ хоче організувати нестабільність у регіоні.

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"Нас турбують наміри Росії щодо Західних Балкан", – сказав Палмер після візиту в Болгарію.

Він додав, що Москві вигідний розкол, хаос і недовіра в регіоні, що вона й намагається реалізувати.

У Путіна з'явилася нова ціль

У Путіна з'явилася нова ціль

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній глава МЗС України Павло Клімкін назвав наступну мету Путіна в Україні після Донбасу.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Росія
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Марченко Юра
Марченко Юра
Да, да именно бакланы!
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Балканы - не продажные х о х л ы: сами разберутся, что им нужно. как и с кем строить политику и экономику!)))
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фил филька
фил филька
бакланы переживают за балканы) кому вы нужны? греция в опе, болгария тоже в ес и тоже в опе
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