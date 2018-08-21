"Не альфа-самець": психолог дав характеристику "дивному" Путіну

Психолог і експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім вважає президента Росії Володимира Путіна вельми "дивною" особистістю.

"Не виявляє харизми: він невисокого зросту, лисуватий і мимрить. У нього були якісь захоплення дзюдо, але, як на мене, вони проявилися на парочці фотографій і відео, не більше. Його не можна назвати спортивним товаришем, хоча, звісно ж, він регулярно демонструє непогану для свого віку форму. Проте це не альфа-самець. У нього немає проявів, які показують, що він постійно завойовує перше місце. Його просто ставлять на постамент, і він там непогано стоїть", - сказав він у інтерв'ю "Апострофу" .

При цьому Кім акцентує увагу на тому, що Путін дуже добре вписується у концепцію російських лідерів, чимало з яких були призначеними.

"І це відбувалося не завдяки якимось якостям, а навпаки - попри відсутність якихось лідерських рис", - пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психолог Пітер Коллер заявив, що Володимир Путін під час публічних виступів своїми жестами демонструє переповненість "чоловічою заповзятістю".

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