Назвав старенькою: посол Британії потролила Зеленського

Посол Великобританії в Києві Джудіт Гоф потролила президента України Володимира Зеленського за те, що він назвав її країну "старенькою".

Подібний вираз прозвучав із вуст глави держави в четвер, 23 травня, на IT-конференції iForum в Києві. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, президент сказав, що "стapенька Beликoбpитaнія зовсім нeдaвнo пpoжилa тиждень бeз вугілля".

Зеленський на конференції Facebook Андрія Смолія

"Це унікальна подія. Вперше з 1882 року. Зa двa роки дo цього вони зробили експеримент і добу пpoжили бeз вугілля. Бpитaнці показують, що вecь світ відходить від вугілля. У ниx Poттepдaм-, у нac Poттepдaм+", – пояснив Зеленський.

Гоф відреагувала на його слова в своєму Twitter. Посол опублікувала веселий знімок із підписом "Старенька?"

Twitter Джудіт Гоф

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський на iForum у Києві продемонстрував кілька кадрів, які, на його думку, відображають сьогоднішню реальність в Україні. На екрані з'явилися робот-собака і лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

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