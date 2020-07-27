Названо вартість вакцини від COVID-19: надійде в продаж із початку 2021-го

Ді Лоренцо заявив, що вакцина від COVID-19 з'явиться в продажу в січні 2021-го.

Виробництво вакцини проти коронавірусу від британських та італійських фахівців розпочнеться у вересні, а у вільному продажу препарат з'явиться вже в січні 2021 року.

Вартість однієї дози ліків становитиме приблизно €2-3. Про це заявив керівник італійської біотехнологічної компанії Irbm П'єро Ді Лоренцо, передає Libero.

Зазначається, що вакцину ChAdOx1 розробляє мультинаціональна фармацевтична група AstraZeneca у співпраці з ученими Оксфордського університету й фахівцями Irbm, які працюють у галузі молекулярної біотехнології. Багато хто стверджує, що це буде один із перших подібних препаратів проти COVID-19, створених у Європі.

"Вакцина ChAdOx1 вже з успіхом випробувана на тисячі пацієнтів. Зараз ми перебуваємо на третьому етапі роботи, проводячи тести на 10 тисячах осіб. Якщо все піде добре, можна припустити, що в кінці вересня може початися її виробництво у великих обсягах", – переконаний Ді Лоренцо.

На його думку, спочатку уряди, які закуповують препарат, організують вакцинацію тих категорій громадян, що схильні до найбільшого ризику заразитися коронавірусною інфекцією. Перші дози вакцини, підкреслив глава Irbm, з'являться у продажу на початку наступного року.

"Одразу йтиметься про багато мільйонів доз нового медичного препарату, який група AstraZeneca готується виробляти в усьому світі. Ймовірно, ціна такої дози становитиме всього 2-3 євро", – пояснив Ді Лоренцо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська біологиня Оксана Півень уважає, що вакцина від коронавірусу в світі з'явиться в кінця 2020-го чи на початку 2021 року. За її словами, це цілком реально в разі, якщо четверта стадія британсько-шведської розробки за участю Оксфордського університету й компанії AstraZeneca буде успішною.