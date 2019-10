Названо лауреатів Нобелівської премії з хімії-2019

У середу, 9 жовтня, у Швеції оголосили нобелівських лауреатів у галузі хімії. Ними стали Джон Гуденаф, М. Стенлі Віттінгем і Акіра Йошино за розвиток літій-іонних батарей.

Імена переможців традиційно зачитав генеральний секретар нобелівського комітету Горан Ханссон, а пряму трансляцію вели на офіційній сторінці премії у Twitter (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Літій-іонні акумулятори здійснили революцію у нашому житті і використовуються повсюдно – від мобільних телефонів і ноутбуків до електромобілів", – наголосили в комітеті.

Стенлі Віттінгем у 1970 році використав потенціал літію для виділення зовнішнього електрона і першим розробив функціональну літієву батарею.

Джон Гуденаф подвоїв потенціал таких батарей і створив необхідні для збільшення потужності і користі батареї умови.

Третій переможець, Акіра Йошино, досяг успіху в усуненні чистого літію з батареї, замість цього він повністю замінив його на іони літію, які безпечніші за чистий літій. Це зробило акумулятор придатним до повсякденного застосування.

Watch the very moment the 2019 Nobel Prize in Chemistry is announced.



Presented by Göran K. Hansson, Secretary General of The Royal Swedish Academy of Sciences.#NobelPrize pic.twitter.com/PM8X2S3Zy4