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9 жовтня • оновлено в 18:38
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Названо лауреатів Нобелівської премії з хімії-2019

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У середу, 9 жовтня, у Швеції оголосили нобелівських лауреатів у галузі хімії. Ними стали Джон Гуденаф, М. Стенлі Віттінгем і Акіра Йошино за розвиток літій-іонних батарей.

Імена переможців традиційно зачитав генеральний секретар нобелівського комітету Горан Ханссон, а пряму трансляцію вели на офіційній сторінці премії у Twitter (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Літій-іонні акумулятори здійснили революцію у нашому житті і використовуються повсюдно – від мобільних телефонів і ноутбуків до електромобілів", – наголосили в комітеті.

Названо лауреатів Нобелівської премії з хімії-2019

Стенлі Віттінгем у 1970 році використав потенціал літію для виділення зовнішнього електрона і першим розробив функціональну літієву батарею.

Джон Гуденаф подвоїв потенціал таких батарей і створив необхідні для збільшення потужності і користі батареї умови.

Третій переможець, Акіра Йошино, досяг успіху в усуненні чистого літію з батареї, замість цього він повністю замінив його на іони літію, які безпечніші за чистий літій. Це зробило акумулятор придатним до повсякденного застосування.

Як писав OBOZREVATEL, Нобелівський тиждень почався 7 жовтня. Першими стали відомі переможці в галузі медицини та фізіології. Ними стали відразу троє вчених, робота яких допоможе у боротьбі з раком і анемією.

8 жовтня назвали трьох лауреатів із фізики. Їхні дослідження стосувалися відкриття екзопланет поза Сонячною системою.

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Тема
Нобелівська премія
Місце
Швеція
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