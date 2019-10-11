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11 жовтня • оновлено в 13:17
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Припинив 20-річну війну: названо лауреата Нобелівської премії миру

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Нобелівську премію миру 2019 року одержав прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі. Його нагородили за зусилля у досягненні миру та міжнародної співпраці, а також рішучу ініціативу у розв'язанні прикордонного конфлікту з країною-сусідом Еритреєю.

Абій Ахмед Алі став першим мусульманином, який у квітні 2018 року отримав посаду прем'єра у колись християнській країні. У Норвезькому Нобелівському комітеті повідомили, що вважають зусилля Абія такими, що заслуговують на таке високе визнання, як премія.

"Він ініціював важливі реформи, які дають багатьом громадянам надію на краще життя і світле майбутнє. Будучи прем'єр-міністром, Абій Ахмед прагне сприяти примиренню, солідарності та соціальній справедливості", – повідомили у Нобелівському комітеті.

Абій Ахмед

Абій Ахмед

Twitter Nobel Prize

Новини
Допоможе у боротьбі з раком і анемією: названі лауреати Нобелівської премії у медицині

Одним із найбільших досягнень у політичній кар'єрі Ахмеда Алі вважають підписання мирної угоди з прем'єром Еритреї Ісайясом Афеверкі. Таким чином була припинена 20-річна війна між країнами. За час протистояння загинуло близько 100 000 осіб.

Як писав OBOZREVATEL, Нобелівський тиждень розпочався 7 жовтня з нагородження у сфері медицини. Далі нагороджували переможців за відкриття і досягнення у фізиці, хімії та літератури. В останній категорії дві різні нагороди отримали двоє осіб: польська письменниця з українським корінням за 2018 рік та австрійський романіст за 2019 рік.

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Тема
Нобелівська премія
Місце
Норвегія
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Дональд пролетів
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Грету обидели!
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Rabinovich Alexander, Грету пізно б заявили, нічого ще цього неврівноваженого підлітка в наступному році заявлять..
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Говорят у него украинские корни)
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Захаров Дмитрий, Красава! ))) точно, 100% ))))))))))))
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