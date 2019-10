Припинив 20-річну війну: названо лауреата Нобелівської премії миру

Нобелівську премію миру 2019 року одержав прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі. Його нагородили за зусилля у досягненні миру та міжнародної співпраці, а також рішучу ініціативу у розв'язанні прикордонного конфлікту з країною-сусідом Еритреєю.

Абій Ахмед Алі став першим мусульманином, який у квітні 2018 року отримав посаду прем'єра у колись християнській країні. У Норвезькому Нобелівському комітеті повідомили, що вважають зусилля Абія такими, що заслуговують на таке високе визнання, як премія.

"Він ініціював важливі реформи, які дають багатьом громадянам надію на краще життя і світле майбутнє. Будучи прем'єр-міністром, Абій Ахмед прагне сприяти примиренню, солідарності та соціальній справедливості", – повідомили у Нобелівському комітеті.

Одним із найбільших досягнень у політичній кар'єрі Ахмеда Алі вважають підписання мирної угоди з прем'єром Еритреї Ісайясом Афеверкі. Таким чином була припинена 20-річна війна між країнами. За час протистояння загинуло близько 100 000 осіб.

