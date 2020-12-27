Названо дату поставок вакцини AstraZeneca, яку може отримати Україна

Вакцина від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca у співпраці з Оксфордським університетом почне поставлятися в країни світу з 4 січня 2021 року.

Як повідомляє The Telegraph, протягом перших двох тижнів поширення цієї вакцини щеплення зроблять два мільйони охочих.

Очікується, що препарат буде схвалено національним регулюючим органом із лікарських засобів Великобританії.

Нагадаємо, Україна для імунізації населення від COVID-19, найімовірніше, може отримати саме вакцину AstraZeneca.

Ця вакцина сприяє розвитку сильної імунної відповіді у людей у віці від 60 до 70 років, що допоможе захистити одну з найбільш вразливих груп населення.

Також вакцина AstraZeneca буде значно дешевшою від інших препаратів завдяки простішій технології виготовлення.

Згідно з результатами клінічних випробувань, середня ефективність цієї вакцини досягає 70%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вакцину компанії AstraZeneca й Оксфордського університету створено на основі аденовірусу шимпанзе (так званий "вектор"), який перед тим був генетично змінений і втратив здатність розмножуватися в організмі людини.