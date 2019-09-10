Названий новий радник із нацбезпеки США після гучного звільнення Болтона

Виконуючим обов'язки радника президента з національної безпеки США після звільнення Джона Болтона стане його заступник Чарлі Каппермен.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає "РИА Новости". Відзначимо, про відсторонення Болтона з посади стало відомо 10 вересня. Радник із національної безпеки у свою чергу заявив, що подав прохання про відставку ще напередодні ввечері.

Заступник прес-секретаря президента Хоган Гідлі додав, що відсторонення Болтона з посади пов'язане з невідповідністю його "курсів і пріоритетів" із поглядами президента США Дональда Трампа.

Болтон і Трамп РБК

"Суть російської загрози Джон Болтон завжди розумів дуже добре. Сподіваюся, його наступник теж. Це складова національної безпеки США, нашої і всього трансатлантичного співтовариства", – відреагував у Twitter колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Чарлі Каппермен (у центрі) RT на русском

Відомо, що в 1987 році Каппермен працював із 40-м президентом США Рональдом Рейганом у якості радника його кампанії із зовнішньої політики й оборони.

Він був співробітником корпорації Lockheed Martin. Каппермен захистив дисертацію, тема якої пов'язана зі стратегічними доктринами США з 1945 до 1973 року.

Не знаю, як относительно Афганістану, но Сутність російської Загрози Джон Болтон всегда розумів дуже добре. Сподіваюся, его наступником теж. Це складових национальной безопасности США, Нашої та всієї трансатлантічної спільноті. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 10, 2019

Нагадаємо, Болтон займав свій пост із 9 квітня 2018 року. Нещодавно він здійснив офіційний візит Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Дональд Трамп закликав Іран бути обережніше з погрозами перевищити ліміт запасів низькозбагаченого урану, який був дозволений Спільним всеосяжним планом дій щодо іранської ядерної програми.

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