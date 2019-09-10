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10 вересня • оновлено в 22:51
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Названий новий радник із нацбезпеки США після гучного звільнення Болтона

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Виконуючим обов'язки радника президента з національної безпеки США після звільнення Джона Болтона стане його заступник Чарлі Каппермен.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає "РИА Новости". Відзначимо, про відсторонення Болтона з посади стало відомо 10 вересня. Радник із національної безпеки у свою чергу заявив, що подав прохання про відставку ще напередодні ввечері.

Заступник прес-секретаря президента Хоган Гідлі додав, що відсторонення Болтона з посади пов'язане з невідповідністю його "курсів і пріоритетів" із поглядами президента США Дональда Трампа.

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Болтон і Трамп

Болтон і Трамп

РБК

"Суть російської загрози Джон Болтон завжди розумів дуже добре. Сподіваюся, його наступник теж. Це складова національної безпеки США, нашої і всього трансатлантичного співтовариства", – відреагував у Twitter колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Чарлі Каппермен (у центрі)

Чарлі Каппермен (у центрі)

RT на русском

Відомо, що в 1987 році Каппермен працював із 40-м президентом США Рональдом Рейганом у якості радника його кампанії із зовнішньої політики й оборони.

Він був співробітником корпорації Lockheed Martin. Каппермен захистив дисертацію, тема якої пов'язана зі стратегічними доктринами США з 1945 до 1973 року.

Нагадаємо, Болтон займав свій пост із 9 квітня 2018 року. Нещодавно він здійснив офіційний візит Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Дональд Трамп закликав Іран бути обережніше з погрозами перевищити ліміт запасів низькозбагаченого урану, який був дозволений Спільним всеосяжним планом дій щодо іранської ядерної програми.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
політика
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Шакалы с расеи в восторге! Идиоты! Вы уже за Трампа пили шампанское! Ох вы и быдлo, кацaпы!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ну слава Богу Климкин одобрил - подумал Трамп)))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кацaп Кацaпыч, Не ревнуй, тебя в остротах ни кто не переплюнет)))))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Захаров Дмитрий, тупое ничтожество. Ты себя остряком считаешь, мразь с расеи?
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