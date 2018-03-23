Назвали "Буревісник": що відомо про нову небезпечну зброю Путіна

У Росії визначилися з назвою для нової крилатої ракети необмеженої дальності з ядерною енергетичною установкою.

Шляхом відкритого голосування на сайті Міноборони, було обрано назву "Буревісник". Вперше про цю зброю повідомив президент РФ Володимир Путін під час свого послання Федеральним зборам 1 березня 2018 року.

Що відомо про нову зброю РФ? Читайте на "Обозревателе".

До виступу Путіна про цю зброю було практично нічого невідомо. Тому заява президента РФ спровокувало закономірний інтерес - що ж це за ракета така? І чи існує вона насправді?

В основному інформація про зброю надходить в якості інсайдів від ручних російських ЗМІ і самого Путіна. Довіряти жодному з джерел звичайно ж не можна, але краще якась інформація, ніж ніякої.

"Ми почали розробку таких нових видів стратегічної зброї, які взагалі не використовують балістичні траєкторії польоту при русі до мети, а значить, і системи ПРО в боротьбі з ними не приносять користі і просто безглузді", - заявляв Путін на початку березня.

Відомо, що ця ракета нібито оснащена малогабаритної надпотужної ядерної енергоустановкою, яка размешается в її корпусі.

При цьому нова ракета забезпечує в десятки разів більшу дальність польоту, яка є практично необмеженою.

За наявною інформацією, "Буревісник" - малопомітна крилата ракета, що несе ядерну бойову частину з практично необмеженою дальністю, непередбачуваною траєкторією польоту і можливістю обходу рубежів перехоплення є буцімто невразливою для всіх існуючих і перспективних систем як ПРО, так і ППО.

Проте, у США на цей рахунок може бути своя думка.

Читайте на "Обозревателе" про те, як Україні захиститися від нової ракети Путіна.