Наздогнав Лукашенка! Путіна підловили на новій махінації зі зростом

У мережі знову висміяли президента Росії Володимира Путіна за спробу приховати свій справжній зріст.

Так, під час візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка в Москву, Путіну зробили дуже вдалі, але нереалістичні фото, звернув увагу політолог Олексій Голобуцький.

"Це і є високе мистецтво зйомки: коли Путін здається вищим за Лукашенка, хоча по факту він нижчий десь на 26 сантиметрів (162 см Путіна у кращі часи) проти 188 см Лукашенка", — зазначив він у своєму каналі у Telegram.

Нагадаємо також, що Лукашенко подарував Путіну на честь Нового року чотири мішки картоплі.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше махінації зі ростом Путіна помітили під час поїздки з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим у Ставрополь.