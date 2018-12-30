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Наздогнав Лукашенка! Путіна підловили на новій махінації зі зростом

7.9тЧитати матеріал російською

У мережі знову висміяли президента Росії Володимира Путіна за спробу приховати свій справжній зріст.

Так, під час візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка в Москву, Путіну зробили дуже вдалі, але нереалістичні фото, звернув увагу політолог Олексій Голобуцький.

"Це і є високе мистецтво зйомки: коли Путін здається вищим за Лукашенка, хоча по факту він нижчий десь на 26 сантиметрів (162 см Путіна у кращі часи) проти 188 см Лукашенка", — зазначив він у своєму каналі у Telegram.

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Наздогнав Лукашенка! Путіна підловили на новій махінації зі зростом

Нагадаємо також, що Лукашенко подарував Путіну на честь Нового року чотири мішки картоплі.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше махінації зі ростом Путіна помітили під час поїздки з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим у Ставрополь.

Особи
Володимир ПутінОлександр Лукашенко
Місце
Україна
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
если бы он имел рост ,как дэ Голь,о чем бы пиздели.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Ну наконец-то... А то уже начали волноваться, где же голобуцкий... Нашелся. Хохлы, нет для вас бога кроме Путина. А голобуцкий пророк его!!!!
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Бухгалтер Борис, а ты- пидорок его?
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Ну прямо как по Ильфу и Петрову:..."-кто этот старик?-гигант мысли,отец русской демократии..."
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