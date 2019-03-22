Назарбаєв здав Казахстан Путіну: політолог розкрив план Кремля

Президент Росії Володимир Путін у спробах зберегти владу може вдатися до приєднання Казахстану.

Цей варіант можливий, якщо не вдасться злиття з Білоруссю. Таку думку висловив російський політолог Дмитро Орєшкін, передає "Апостроф".

"Досвідчений Нурсултан Назарбаєв розуміє, що йому, на відміну від Лукашенка, не вдасться забезпечити серйозний опір московським намірам, тому що немає на кого спертися. Спертися на Китай Казахстан не може: у них є дуже гарне уявлення, що таке китайське керівництво, наприклад, Синьцзян-Уйгурським автономним районом, де живуть в основному мусульмани, нащадки кочових казахів, уйгурів", — повідомив Орєшкін.

Він додав, що саме тому Назарбаєв формально позбувся функцій президента, зберігши за собою всі ключові позиції — з тим, щоб залишитися в пам'яті народу як перший президент суверенної Казахстану, а не та людина, яка прогнувся під тиском Москви.

"У Казахстану немає економічних і військових ресурсів для опору, тому Назарбаєв вважав за краще відійти в сторонку. Дивно, що в Росії і за кордоном про це, здається, ніхто не говорить", — вважає політолог.

"Так чи інакше, в найближчому майбутньому ми будемо спостерігати спроби створити нову державу, не порушуючи занадто очевидно Конституцію. Поки "план А", що стосується Білорусі, - першочерговий. Але навряд чи Лукашенко здасться. Значить, не виключений і військовий сценарій — знову ж, гібридний, з зеленими, ввічливими чоловічками", — підсумував він.

Президент Росії Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаєв, який був президентом Казахстану 30 років, пішов з поста глави держави і передав владу Касим-Жомарт Токаєва.

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