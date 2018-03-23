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ПолітикаЕкономіка

Навіть Путін здивувався: у Росії озвучили результати виборів президента

1.3тЧитати новину російською

Чинний президент РФ Володимир Путін здобув перемогу на нинішніх виборах глави держави з результатом 76,69% ​​голосів.

За Путіна проголосували в цілому 56 мільйонів 430 тисяч 712 виборців, сказано в проекті постанови Центрвиборчкому РФ.

Друге місце зайняв кандидат про КПРФ Павло Грудінін з 11,77% голосів. На третьому - лідер ЛДПР Володимир Жириновський з 5,65%.

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Телеведуча Ксенія Собчак, яка брала участь у виборах від партії "Гражданская инициатива", стала четвертою, набравши 1,68% голосів.

У свою чергу прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю RT заявив, що результат на виборах став для Путіна несподіваним.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Верховна Рада визнала нелегітимними вибори Путіна в Криму.

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Тема
Вибори в Росії
Особи
Володимир ПутінВолодимир ЖириновськийКсенія СобчакДмитро Пєсков
Місце
Росія
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