Навіщо Путіну висока явка на виборах: озвучена версія

Ціла низка останніх подій, які могли б дискредитувати російську владу, насправді консолідують російське суспільство навколо чинного президента.

У свою чергу, консолідація суспільства напередодні чергових президентських виборів, високі показники явки на виборах і високий рівень підтримки можуть слугувати Володимиру Путіну для його подальших цілей, - сказав "Обозревателю" російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил"Леонід Гозман.

"Напружені стосунки з Заходом сприяють консолідації населення навколо нього і сприяють мотивації до участі в голосуванні. Тому йому це вигідно - це не дискредитація, а навпаки - поліпшення", - запевнив політик.

У той же час він зауважив, що для такої консолідації було цілком достатньо "мілітаристськогопослання ПутінаФедеральним зборам".

Відповідаючи на запитання "Обозревателя", чому Кремль так стурбований високою явкою на виборах, незважаючи на те, що їхній результат відомий, Гозман сказав: "Деякі люди вважають, що Путін готовий піти на конституційні зміни, аби залишатися при владі довічно, а для цього йому необхідно продемонструвати народну підтримку".

Якщо це так, то "йому потрібна висока явка і високі відсотки - бажано не намальовані або, принаймні, намальовані так акуратно, щоб це не було помітно", - додав політик.

Таким чином, виходячи з цієї версії, у Путіна будуть "розв'язані руки для зміни конституції, політичної системи, щоб можна було залишитися при владі довічно", - пояснив опозиціонер.

Як писав "Обозреватель", раніше Леонід Гозман заявив:останнє рішеннящодо Росії уряду Великобританії в зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля свідчать прожалюгідний стан репутаціїРФ як держави.