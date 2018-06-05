"Навіщо нам клоуни?" Путін посміявся над Саакашвілі

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не хоче, щоб РФ "підсунули" такого "клоуна", як екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

Таке висловлювання прозвучало в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF. "Тоді, будь ласка, ось вам Саакашвілі. Навіщо нам такі клоуни?" - сказав Путін.

За його словами, таким людям нібито не місце на російській політичній сцені.

"Ми не хочемо, щоб нам підсунули ще одного, другого, третього або п'ятого Саакашвілі, колишнього президента Грузії. Ми не хочемо, щоб у нас на нашій політичній сцені з'явилися Саакашвілі в другому, третьому, четвертому виданні", - заявив глава Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Саакашвілі говорив, що Путін нібито боїться його як чорт ладану.