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"Навіщо нам клоуни?" Путін посміявся над Саакашвілі

3.7тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не хоче, щоб РФ "підсунули" такого "клоуна", як екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

Таке висловлювання прозвучало в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF. "Тоді, будь ласка, ось вам Саакашвілі. Навіщо нам такі клоуни?" - сказав Путін.

За його словами, таким людям нібито не місце на російській політичній сцені.

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"Ми не хочемо, щоб нам підсунули ще одного, другого, третього або п'ятого Саакашвілі, колишнього президента Грузії. Ми не хочемо, щоб у нас на нашій політичній сцені з'явилися Саакашвілі в другому, третьому, четвертому виданні", - заявив глава Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Саакашвілі говорив, що Путін нібито боїться його як чорт ладану.

Особи
Володимир ПутінМіхеїл Саакашвілі
Місце
Росія
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