Головний ворог Путіна в прольоті: Європарламент визначився з кандидатами на престижну премію

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого висунули на здобуття премії імені Андрія Сахарова в 2019 році, не потрапив у список остаточних претендентів.

"Шортлист" кандидатів був визначений шляхом таємного голосування, повідомляється на сайті Європарламенту.

"За результатами загального голосування депутатів Комітету закордонних справ і Комітету розвитку у вівторок, 8 жовтня, визначено фіналістів 2019 на здобуття премії імені Сахарова за свободу думки", – йдеться у повідомленні.

Європарламент визначився з кандидатами на премію Сахарова

Так, у трійку кандидатів потрапили:

бразильська політична активістка і правозахисниця Маріелла Франко, яку вбили в 2018 році; бразильські захисник навколишнього середовища Чіф Районі і захисник прав людини Клауделіс Сільва дос Сантос;

група з п'яти студентів із Кенії "Restorers", які борються за права жінок і дівчат;

економіст, який захищає права уйгурської меншини в Китаї, Ільхам Тохти.

Відзначається, що Навального висунула на премію Європейська народна партія, однак він вибув із гонки.

Навальний не потрапив у список кандидатів на здобуття премії ім. Сахарова nospress.ru

Остаточно кандидатура лауреата премії ім. Сахарова буде визначена під час "Конференції президентів" (лідерів політичних груп) Європарламенту 24 жовтня. Вручення нагороди відбудеться під час урочистої церемонії в Страсбурзі 18 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році премію ім. Сахарова отримав український режисер, якого незаконно утримувала Росія, Олег Сенцов.

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