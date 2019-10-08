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9 жовтня • оновлено в 05:17
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Головний ворог Путіна в прольоті: Європарламент визначився з кандидатами на престижну премію

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Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого висунули на здобуття премії імені Андрія Сахарова в 2019 році, не потрапив у список остаточних претендентів.

"Шортлист" кандидатів був визначений шляхом таємного голосування, повідомляється на сайті Європарламенту.

"За результатами загального голосування депутатів Комітету закордонних справ і Комітету розвитку у вівторок, 8 жовтня, визначено фіналістів 2019 на здобуття премії імені Сахарова за свободу думки", – йдеться у повідомленні.

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Європарламент визначився з кандидатами на премію Сахарова

Європарламент визначився з кандидатами на премію Сахарова

Так, у трійку кандидатів потрапили:

  • бразильська політична активістка і правозахисниця Маріелла Франко, яку вбили в 2018 році; бразильські захисник навколишнього середовища Чіф Районі і захисник прав людини Клауделіс Сільва дос Сантос;

  • група з п'яти студентів із Кенії "Restorers", які борються за права жінок і дівчат;

  • економіст, який захищає права уйгурської меншини в Китаї, Ільхам Тохти.

Відзначається, що Навального висунула на премію Європейська народна партія, однак він вибув із гонки.

Навальний не потрапив у список кандидатів на здобуття премії ім. Сахарова

Навальний не потрапив у список кандидатів на здобуття премії ім. Сахарова

nospress.ru

Остаточно кандидатура лауреата премії ім. Сахарова буде визначена під час "Конференції президентів" (лідерів політичних груп) Європарламенту 24 жовтня. Вручення нагороди відбудеться під час урочистої церемонії в Страсбурзі 18 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році премію ім. Сахарова отримав український режисер, якого незаконно утримувала Росія, Олег Сенцов.

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Особи
Олексій Навальний Олег Сенцов
Теги
Новини Росії Європейський парламент
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Если б Навальный представлял бы реальную угрозу-Он бы сидел как Ходорковский..А так это цирк с высасыванием денег из Америки...И ничего серьёзного.И как бы оппозиция для общей картинки..И деньги ведомо куда идут...
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Питон Каа
Питон Каа
Ну а что вы хотели? То, что он смог собрать на последних митингах - смеху подобно. Ему за такую работу не то что премию - талоны на усиленное питание не за что давать. Вот его хозяева и обиделись на Навального, не отрабатывает даже свой корм, какая уж тут премия.
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Федоров Федор
Федоров Федор
А ха ха) Лехаим Падвальный "главный враг Путина"? Реально? Это по версии ОбоSS он такого титула удостоился?
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