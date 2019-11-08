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8 листопада • оновлено в 21:50
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"Нацизм підняв голову!" Вітренко, яка втекла в Росію, оскандалилася відеозверненням

1.6т Читати матеріал російською

Наталя Вітренко, яка втекла у Росію, звинуватила українську владу в тому, що та нібито налаштовує народ ненавидіти росіян і "вбиває" минуле СРСР.

Вони представилися "членом Прогресивної Соціалістичної партії України, яка волею долі опинилася в Москві". Відповідне відеозвернення було опубліковане в Twitter користувача Erich Hartmann. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Його записали перед урочистим маршем на честь 78-ї річниці параду 7 листопада 1941 року.

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Українці-втікачі у Росію оскандалилися заявою

Українці-втікачі у Росію оскандалилися заявою

Скріншот із відео

"Ми заявляємо на весь світ. Нацизм підняв голову в Україні, колаборанти, прислужники Гітлера, вони зараз здійснюють реванш. Вони перейменовують вулиці, опошляють подвиг наших батьків і дідів, вони катів і зрадників – Бандеру, Шухевича, Коновальця, Мельника – роблять героями" , – сказала Вітренко.

Решта підтримали її, звинувативши офіційний Київ у злочинах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва знову заістеріла через демонтаж барельєфа радянському маршалу Георгію Жукову в Одесі, заручившись підтримкою місцевих фанатів СРСР.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
Молодец!! Это только вопрос времени, когда б@ндеровцы будут висеть на столбах вдоль Крещатика.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Где скандал? Сбежавшие от нацистской расправы украинцы, жестко поставили на место киевских фашистов.
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