Наталя Вітренко, яка втекла у Росію, звинуватила українську владу в тому, що та нібито налаштовує народ ненавидіти росіян і "вбиває" минуле СРСР.

Вони представилися "членом Прогресивної Соціалістичної партії України, яка волею долі опинилася в Москві". Відповідне відеозвернення було опубліковане в Twitter користувача Erich Hartmann. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Його записали перед урочистим маршем на честь 78-ї річниці параду 7 листопада 1941 року.

Українці-втікачі у Росію оскандалилися заявою Скріншот із відео

"Ми заявляємо на весь світ. Нацизм підняв голову в Україні, колаборанти, прислужники Гітлера, вони зараз здійснюють реванш. Вони перейменовують вулиці, опошляють подвиг наших батьків і дідів, вони катів і зрадників – Бандеру, Шухевича, Коновальця, Мельника – роблять героями" , – сказала Вітренко.

Решта підтримали її, звинувативши офіційний Київ у злочинах.

Нафталінові колаборанти, на території країни окупанта, вимагають звільнити Україну від українців. Назад не пускати цю стару лупа. pic.twitter.com/GoCkwxKSvy - Erich Hartmann (@ ErichHa30486963) November 7, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва знову заістеріла через демонтаж барельєфа радянському маршалу Георгію Жукову в Одесі, заручившись підтримкою місцевих фанатів СРСР.

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