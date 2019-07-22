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"Нацисти оголосили війну!" Лавров нахабно поскаржився Німеччині на Україну

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обурився через європейські санкції проти його країни, які ввели в покарання за агресію проти України.

Він назвав такий крок несправедливим і звинуватив у всьому Київ, який нібито влаштував "державний переворот" і привів до влади нових "нацистів". Маревні претензії Лаврова прозвучали під час зустрічі з німецьким колегою Хайко Маасом. Фрагмент його виступу показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"З позитивними зрушеннями і перспективами співпраці між Росією і Німеччиною контрастують введені проти нашої країни нелегітимні односторонні санкції. По суті справи, за те, що ми виступили на захист жителів Криму і Донбасу, які відмовилися визнати такими, що прийшли до влади в результаті "держперевороту" в Києві націонал-радикалів, які одразу ж оголосили війну російській мові, культурі, російським цінностям і проголосили своїми героями нацистських поплічників", – висловився Лавров.

Однак Цимбалюк розібрав пред'яви голови російського МЗС по пунктам і розніс їх як пропагандистську маніпуляцію реальними фактами.

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Сергій Лавров

Сергій Лавров

"Общая газета"

"Кожна країна сама в праві вибирати собі героїв і антигероїв. І дуже часто сусідні країни абсолютно по-різному дивляться на події в минулому. Ми живемо тут і зараз і, звичайно, хотілося б не копати так глибоко. Мене набагато більше турбує, коли ж "націонал-радикали" прийшли до влади? Тут було сказано після "перевороту". Ну, взагалі-то органи влади були сформовані Верховною Радою, яка обиралася і повністю підпорядковувалася Віктору Януковичу, поки він не вирішив переїхати в Ростов-на-Дону", – нагадав він Лаврову.

Крім того, Цимбалюк оскаржив безпідставні звинувачення в боротьбі України з усім російським. Журналіст нагадав Лаврову, що він говорить про чужу країну і намагається нав'язати їй невластивий порядок денний.

"Що таке "оголосили війну російській мові і цінностям"? Напевно, в Україні повинні бути українські цінності. Ця країна називається Україна, і це логічно. Але що говорить Лавров? Що вони не визнали "державний переворот" і почали нас захищати. Зачекайте – якщо Росія когось захищає на території іншої держави, взагалі-то це називається акт агресії. До речі, дозахищалися вони до того, що народ з окупованого Донбасу масово втікає. У тому числі в Росію. Але поки Росія там нікого не захищала, всі жили своїм життям. Ви впевнені, що захищали?" – звернувся він до російського міністра з риторичним питанням.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лавров вже наражався на гостру критику Цимбалюка через слова про те, що Москва нібито зовсім не винна у війні на Донбасі.

Також журналіст звернув увагу на те, що Лавров в публічних виступах різко перестав називати окупований Донбас південним сходом України і почав вживати коректне формулювання схід.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Сергій Лавров Роман Цимбалюк
Місце
Росія
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Эта страна пока называется Украина
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Питон Каа
Питон Каа
А почему про нацистских приспешников ни гу-гу?
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