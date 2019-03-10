Націлилися на вибори: розкрито план нової атаки тролів Кремля

Російські інтернет-тролі планують втручання у вибори в США в 2020 році і змінюють стратегію, створюючи фейковий акаунти для поширення повідомлень, які посилювали б політичні чвари в суспільстві.

Незважаючи на те, що приховані зусилля по поширенню роз'єднує контенту, створеного іншими, не є новою технікою, хакери і тролі, схоже, в значній мірі використовують її напередодні наступних президентських виборів в США, посилаючись на експертів з кібербезпеки, пише Bloomberg.

Дослідник загроз в Symantec Corp. Кендід Вуест, повідомив, що він помітив скорочення кількості випадків створення нового контенту за допомогою підроблених облікових записів з 2017 по 2018 рік і перехід до створення масових передплатників, яких можна було б використовувати в якості майданчиків для поширення, сіють розкол повідомлень, в 2020 році.

Путін - хацкер pikabu.ru

Директор ФБР Крістофер Рей, виступаючи на конференції RSA в Сан-Франциско, заявив, що соціальні мережі залишаються основним засобом впливу іноземних гравців на вибори в США, і бюро працює з компаніями з цієї проблеми.

"Що практично не слабшає і тільки посилюється в ході виборчих циклів - це кампанія з зловмисному іноземній експансії, особливо з використанням соціальних мереж", - сказав Рей. І додав: "Це триває, і ми готуємося до того, що це продовжиться і буде рости до 2020 року".

При цьому усунення іноземних кампаній впливу залишається важким завданням для керівництва соціальних мереж.

Натаніель Глейхер, глава політики кібербезпеки в Facebook, сказав, що контроль цих спроб є "неймовірно складним балансом".

Він пояснив, що компаніям потрібно знайти способи створити труднощі для зловмисників, які намагаються впливати на дискусію, без одночасного ускладнення публічного обговорення для користувачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін заявляв, що РФ як держава нібито не має відношення до "фабрики тролів".

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