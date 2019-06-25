НАТО висунув жорсткий ультиматум Росії, там огризнулися

НАТО доведеться вжити заходів у відповідь, якщо Росія не повернеться до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг, додавши, що "де-факто Росія продовжує розробляти і розміщувати нові ракети", передає Swissinfo.

Він зазначив, що у Росії залишилося всього п'ять тижнів, щоб врятувати ДРСМД.

Йенс Столтенберг Радіо Свобода

В Раді Федерації РФ відповіли, що Росія не повернеться до виконання договору.

"Це на Росію не подіє. Перш ніж намагатися нам загрожувати, краще б НАТО умовив би свого старшого брата США не розміщувати в Східній Європі ракети цього класу", - заявив РИА Новости перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.

Він підкреслив, що РФ може повернутися до ДРСМД в разі повернення до нього Вашингтона.

Нагадаємо, що Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.

Угода забороняє сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 км, а також їхнє випробування і розгортання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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