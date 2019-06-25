НАТО висунув жорсткий ультиматум Росії, там огризнулися

НАТО доведеться вжити заходів у відповідь, якщо Росія не повернеться до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).
Про це заявив генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг, додавши, що "де-факто Росія продовжує розробляти і розміщувати нові ракети", передає Swissinfo.
Він зазначив, що у Росії залишилося всього п'ять тижнів, щоб врятувати ДРСМД.
Йенс Столтенберг
Радіо Свобода
В Раді Федерації РФ відповіли, що Росія не повернеться до виконання договору.
"Це на Росію не подіє. Перш ніж намагатися нам загрожувати, краще б НАТО умовив би свого старшого брата США не розміщувати в Східній Європі ракети цього класу", - заявив РИА Новости перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.
Він підкреслив, що РФ може повернутися до ДРСМД в разі повернення до нього Вашингтона.
Нагадаємо, що Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.
Угода забороняє сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 км, а також їхнє випробування і розгортання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп восени 2018 року заявив, що Вашингтон вийде з ДРСМД, оскільки Росія продовжує виробляти й приймати на озброєння заборонені крилаті ракети.
Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон підтримав намірипрезидента США, підкресливши, що Москва зробила договір "посміховиськом".
Починаючи з 2 лютого 2019 року, Сполучені Штати Америки заявили про призупинення виконання своїх зобов'язань у рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. У відповідь Росія також вийшла із ДРСМД.
OBOZREVATEL розповідав, які наслідки чекають світ і Україну після того, як РФ і США опинилися на порозі нової гонки озброєння.
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