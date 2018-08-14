Репрессии. Давно хотел написать о причинах этого - ну ненормально же людей сажать за репосты в картинок в контакте или вот ребят из т.н. "Нового величия" за ту ерунду, которую им вменяют. Что-то не так, да? В чем дело?

А я могу вам сказать как бывший бюрократ, в чем дело. Вспомните 1937-й год - там тоже дела высасывались из пальца. А почему? А потому что у руководства страны была паранойя на тему бухаринско-троцкистских заговоров, и чтобы как-то эту паранойю успокоить, они давали поручение по проведению работы по "борьбе с экстремистскими элементами". Все это в итоге выливалось в разнарядку "расстрелять и посадить тысячу кулаков и троцкистских элементов" в таком-то регионе и т.п. Так работает бюрократическая машина. Все эти ничтожества в погонах чуют, с одной стороны, свою невостребованность обществом, а с другой, возможность сделать головокружительную карьеру, если на волне "борьбы с экстремизмом" попасть в передовики производства в рамках поручения начальства.

Точно так и тут. У Путина паранойя по поводу попыток "Запада" его свергнуть, "экстремистских элементов", "оранжевых революций" и т.п. Поверьте, строжайшие поручения на тему "усилить-углубить" борьбу в этом плане спускаются с самого верха с пугающей регулярностью. Как бюрократическая машина их воспринимает? Ну конечно же она немедленно их трансформирует в "план по валу" - открыть столько-то уголовных дел в таком-то условном Барнауле, кто откроет и добьется приговоров - получит премии. В связи с грифом "особой важности" (борьба с "экстремизмом" и "оранжевыми революциями" шуток не терпит, знаете ли) все эти дела идут в "особом порядке".

Ну эта вся оперско-прокурорская сволочь этот путинский импульс неуверенности в себе и паранойи видит, и пытается всячески продемонстрировать рвение. Ровно так это работало в 1937 году, ровно так работает и сейчас.

А вы спрашиваете, почему сажают домохозяек и не отпускают маленьких девочек. Да это для вас домохозяйки и девочки. А для них это участие в большом проекте по "борьбе с экстремизмом", импульс в котором идет лично от Путина, премии, лычки и т.п. Каждая отпущенная домохозяйка и девочка - это отсутствие повышения (а вероятно и "белый билет" для "не оправдавшего"), премий, бонусов и т.п. В этих повышениях-бонусах - смысл их сволочной карьеры, они будут за них глотку грызть. Какой человечности вы от них ждете. Вы на судах эти роботизированные подобия человека видели?

Можно много говорить про то что сейчас "не 1937-й год" - в плане того что миллионам не стреляют в затылок, наверное, да, а с точки зрения механики и мотивации - вполне себе 1937-й.