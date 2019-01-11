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''Настане імпотенція!'' Жириновський видав маразм про ''удар'' України по Росії

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Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський відзначився неадекватною заявою про нібито таємний план України й американської корпорації "Монсанто" щодо зменшення населення у Росії.

За його словами, з цією метою компанія засіяла генно-модифікованим насінням величезні площі на кордоні України з Російською Федерацією, щоб заразити небезпечним пилком поля країни-агресора. Маразматичну заяву Жириновський зробив у кулуарах нелегітимної Державної думи одному зі сепаратистських ресурсів.

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

duma.gov.ru

"Зараз "Монсанто" засіває власним насінням частину України поряд із кордоном із Росією. Під час цвітіння навесні пилок потрапить на наші поля. І це отруєне насіння ростиме у нас. З цього насіння виростає та продукція, у випадку споживання якої настає імпотенція. Це спосіб зменшити чисельність населення через харчування. Це боротьба з нами. Лабораторії по всьому периметру кордонів, там, де можливо викликати епідемію і удар по продовольству. Це все "братська" Україна!" — поділився нетверезими фантазіями одіозний політик.

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Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

duma.gov.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Жириновський
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Nemo Александр
Nemo Александр
Вот пишут же иногда "...пробил очередное дно..." Фигня полная. Для расеянцев фраза не подходит. Само понятие "дно" - отсутствует. Доказано жириновским!
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Дейман Алон
Дейман Алон
Жирик и Йухло уже давно импотенты, которые пытаются это скрыть и навязывают кацапскому скоту мнение о том, что они "альфа-самцы".
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
😂😂😂😂😂😂😂 Во цапьё длбйбы😂😂😂😂😂😂
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