''Настане імпотенція!'' Жириновський видав маразм про ''удар'' України по Росії

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський відзначився неадекватною заявою про нібито таємний план України й американської корпорації "Монсанто" щодо зменшення населення у Росії.

За його словами, з цією метою компанія засіяла генно-модифікованим насінням величезні площі на кордоні України з Російською Федерацією, щоб заразити небезпечним пилком поля країни-агресора. Маразматичну заяву Жириновський зробив у кулуарах нелегітимної Державної думи одному зі сепаратистських ресурсів.

Володимир Жириновський duma.gov.ru

"Зараз "Монсанто" засіває власним насінням частину України поряд із кордоном із Росією. Під час цвітіння навесні пилок потрапить на наші поля. І це отруєне насіння ростиме у нас. З цього насіння виростає та продукція, у випадку споживання якої настає імпотенція. Це спосіб зменшити чисельність населення через харчування. Це боротьба з нами. Лабораторії по всьому периметру кордонів, там, де можливо викликати епідемію і удар по продовольству. Це все "братська" Україна!" — поділився нетверезими фантазіями одіозний політик.

Володимир Жириновський duma.gov.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Жириновський заявив, що найближчим часом Україна нібито увійде до складу Росії і її народи возз'єднаються.

Також лідер ЛДПР висловив думку, що Росії необхідно було б "довбонути по Україні", застосувавши до всієї її території кримський сценарій.

Політик погрожував прийти в Україну із "маршем дружби" і змусити українців повзти у Кремль на колінах.

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