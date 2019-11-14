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14 листопада • оновлено в 14:07
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"Наші послуги коштують недешево!" Лукашенко публічно дорікнув Росії

1.1т
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко дорікнув Росії у небажанні допомогти із забезпеченням армії сучасною зброєю.

Про це він заявив у розмові з представниками Держприкордонкомітету й Ради безпеки про взаємодію Білорусі та РФ у прикордонних питаннях, повідомляє агентство "БелТА".

За його словами, незважаючи на те, що республіка продовжує здійснювати функції захисту Російської Федерації на західному кордоні, вона має закуповувати озброєння власним коштом.

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Лукашенко дорікнув Росії у небажанні допомогти зі зброєю

Лукашенко дорікнув Росії у небажанні допомогти зі зброєю

Білоруський лідер згадав про нещодавню закупівлю Мінськом російських літаків Су-30СМ. Зокрема, 13 листопада країна отримала перші два винищувачі за контрактом 2017 року. Всього Мінськ чекає 12 таких літаків.

"Але ми ж виконуємо і функції захисту на цьому напрямку Російської Федерації, народу Росії. То чому нам не допомогти? Чому не поставити сучасну зброю?" – сказав Лукашенко.

Він підкреслив, що білоруські військовослужбовці вміють користуватися такою зброєю не гірше, ніж російські. Водночас країна змушена платити за неї РФ великі гроші.

"Я не до того, що ми не будемо виконувати свої функції. Я до того, що не треба варнякати у засобах масової інформації і навіть вже на державному рівні, що білоруси – гиря на ногах", – заявив Лукашенко.

Він також зауважив, що зараз Білорусь і Росія ведуть переговори щодо поглиблення інтеграції. "Питання, що виникають, необхідно звести, покласти на стіл і показати: старші брати-росіяни, ви подивіться, які послуги ми вам надаємо, і це недешево!" – підсумував білоруський лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білорусь вирішила закуповувати винищувачі Су-30СМ у РФ замість розміщення російської бази на своїй території. Про це заявив держсекретар Ради безпеки республіки Станіслав Зась, зазначивши, що спершу в цьому процесі пробували домовитися з Росією.

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Автор
Діна Баронова Діна Баронова
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Теги
зброя літак
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